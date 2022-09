Tymczasem siatkarze przygotowują się do ważnego pojedynku. Wśród grupy jest kapitan reprezentacji Polski. Teraz, w rozmowie z TVP Sport, wraca do wydarzeń sprzed czterech lat i dostrzega pewną analogię. "To nie jest tak, że na tamtym turnieju coś nam wyszło. Po prostu długo i ciężko pracowaliśmy na to, by w końcu zagrać na takim poziomie, na jakim graliśmy w ostatnich meczach. Teraz jest podobnie. To proces, który wdrożyliśmy, kontynuujemy już trzeci czy czwarty miesiąc i jeśli zagramy dobrze, nie ma w tym przypadku" - wyjaśnia.