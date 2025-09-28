Partner merytoryczny: Eleven Sports

To on został bohaterem polskiego zespołu. Zaskakujące słowa Jakubiszaka

Artur Gac

Artur Gac

Nieoczywistym bohaterem polskiego zespołu został ten, który wszedł na plac gry z ławki rezerwowych, czyli środkowy Szymon Jakubiszak. Sam jednak nie czuje się gwiazdą meczu z Czechami, w którym nasz zespół sięgnął po brązowy medal mistrzostw świata. - Myślę, że bohaterem na pewno jest cała drużyna. Wszyscy na to pracowaliśmy i musieliśmy podnieść się po wczorajszej porażce, co nie było łatwe. Zespół z Czech naprawdę bardzo się postawił, było nam ciężko i ten medal smakuje podwójnie - powiedział środkowy.

Szymon Jakubiszak (z lewej) i Marcin Sasak
Szymon Jakubiszak (z lewej) i Marcin SasakFOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYKNewspix.pl

To nie były mistrzostwa świata, w którym we wszystkich dotychczasowych sześciu meczach Szymon Jakubiszak nazbierałby wiele minut. Gdy jednak Polakom uciekł drugi set "małego finału" z Czechami, trener Nikola Grbić dokonał zmiany. Wprowadził zawodnika ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w miejsce Norberta Hubera i jego zawodnik został jednym z ojców zwycięstwa. Oprócz Wilfredo Leona (26 punktów), zrobił największą, bo nieoczywistą różnicę na boisku.

Szymon Jakubiszak: Byliśmy bardziej załamani po wczorajszym meczu

Jak trudno unieść taki moment? Z jednej strony jest ciężar gatunkowy takiego pojedynku, a z drugiej świadomość, że odtąd wchodziło się tylko na pojedyncze akcje. A tu gra toczy się o medal mistrzostw świata.

- Dokładnie tak. Na pewno byliśmy bardziej załamani po wczorajszym meczu. Jeszcze przed tym meczem wydaje mi się, że większość, tak samo jak ja, próbowała wymazać tamto spotkanie. A skupić się na tym, co jest teraz - powiedział nasz środkowy.

Zobacz również:

Polska - Czechy
MŚ siatkarzy

Polacy triumfują, ale eksperci niczego nie ukrywają. Werdykt po MŚ wydany

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    A jak trudno było w ogóle zameldować się na placu gry?

    - Długo się nie zastanawiałem. Na pewno przed meczem nie spodziewałem się, że dostanę minuty do rozegrania, bo myślałem, że to spotkanie od początku do końca potoczy się pod nasze dyktando. A z drugiej strony bardzo się cieszę, że dostałem szansę i mogłem dołożyć cegiełkę do tej wygranej - mówił 27-latek.

    Nie ukrywał, że ostatnia noc pod względem emocjonalnym była bardzo wymagająca. - Na pewno ciężko było zasnąć, długo zbierałem się, żeby to zrobić. Były przemyślenia, aczkolwiek w miarę się wyspałem. Zjedliśmy śniadanie i już trzeba było jechać na halę - zaznaczył.

    Zapytany, czy otrzymał założenia od trenera przed wyjściem na boisko, odparł:

    - Nie. Powiedział mi po drugim secie, że wchodzę, więc tylko poszedłem szybko i bardziej się rozgrzać. Wskazówki daje bardziej na boisku, gdy jesteśmy na bloku i tak to mniej więcej wyglądało - doprecyzował.

    Zobacz również:

    Wilfredo Leon
    MŚ siatkarzy

    Leon jasno po meczu, tak podsumował turniej. W tle taka deklaracja. "Ostatnia szansa"

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      Nie da się ukryć, że taki moment może mieć nieprzecenione znaczenie dla mentalności zawodnika. Jego pewność siebie, co przyznał sam Jakubiszak, na pewno na tym zyska.

      - To jest coś wspaniałego. Nie dość, że wygrać mecz o trzecie miejsce i mieć brązowy medal, to jeszcze zebrać doświadczenie w tak fajnej grupie. Tak że na pewno długo nie zapomnę tego turnieju - podkreślił.

      Z Manili - Artur Gac

      Szymon Jakubiszak: W głowie mamy tylko MŚ, to jest nasz cel. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja