To on zastąpił Kurka. Czeka na najlepsze momenty w karierze

Spotkanie z Meksykiem było z gatunku tych, przed którymi często z góry dopisuje się faworytowi trzy punkty. Każdy przegrany set mógł być powodem negatywnych komentarzy, przyczynkiem do wytykania błędów. Obrońcy tytułu nie mieli jednak problemów z pokonaniem rywali.

- Czy każde potknięcie byłoby komentowane? Komentowane jest tak czy siak, czy wygrywamy 3:0, 3:1 czy 3:2. Cieszmy się ze zwycięstwa i trzymajcie za nas kciuki - podkreśla Kaczmarek. - To zwycięstwo w bardzo dobrym stylu. Niezmiennie imponują kibice, niezależnie od tego, czy to Bułgaria, Meksyk czy reprezentacje z “topu". Kibice są z nami, wypełniają hale. To naprawdę coś niesamowitego.

Mateusz Poręba po meczu z Meksykiem. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Wygrali z Meksykiem, myślą o Amerykanach. "Są jeszcze lepsi"

Trudniejsze chwile były tylko na początku spotkania. Przez kilka minut prowadził Meksyk, Polacy objęli prowadzenie dopiero przy stanie 9:8. Później już kontrolowali grę, ale popełnili dużo błędów w zagrywce - aż 18. Kaczmarek zdradził jednak, że rano trener Nikola Grbić zaordynował zawodnikom nieco cięższą siłownię.

To wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do kończącego fazę grupową spotkania z Amerykanami. To srebrni medaliści Ligi Narodów, którzy również wygrali już dwa mecze w Katowicach. Kaczmarek wypowiada się o nich z dużym respektem.

- Wiedzieliśmy, że Amerykanie to nasz najtrudniejszy rywal w grupie i już o nich rozmawialiśmy. Oglądaliśmy poszczególne sety ich spotkań z Meksykiem i Bułgarią. Mają jeszcze lepszą drużynę niż na Lidze Narodów, bo dołączył do nich jeden z najlepszych zawodników świata, jakim jest Matthew Anderson. Będziemy musieli wspiąć się na niesamowite wyżyny, by zagrać naszą najlepszą siatkówkę, podjąć z nimi walkę i wygrać - uważa.

Łukasz Kaczmarek w wysokiej formie? "Mam nadzieję, że najlepsze momenty nadejdą"

28-letni atakujący w kadrze zwykle jest rezerwowym. Tym razem dostał jednak szansę, by zagrać dłużej. Od drugiego seta zastępował Kurka. Zdobył osiem punktów, atakował ze skutecznością 64 procent. Potwierdził tym samym dobrą formę z Memoriału Huberta Wagnera w Krakowie.

- Czy to moje najlepsze momenty w kadrze? Mam nadzieję, że takie dopiero nadejdą. Cieszymy się z każdej chwili spędzonej na boisku. Jesteśmy “czternastką", każdy, kto ma okazję wejść na boisko, chce się zaprezentować z jak najlepszej strony. W tych dwóch meczach to się udało, mamy nadzieję, że każdy w dalszej części turnieju będzie wnosił na boisko coś dobrego - podkreśla Kaczmarek.

W jednej z akcji popisał się nietypowym zagraniem: obronił piłkę łokciem. - Cieszę się, że mogłem utrzymać w grze tak trudną piłkę - komentuje z uśmiechem.

Teraz reprezentację Polski czeka dzień przerwy. Mecz z Amerykanami zostanie rozegrany we wtorek.

Transmisja z mistrzostw świata w siatkówce 2022 w Polsacie! Relacje w Interii Sport

