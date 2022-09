To on ma być główną bronią Brazylii na Polskę. Rewelacyjne statystyki

Na Joandry Leala Hidalgo trzeba zwrócić uwagę, bo w poprzedniej grze z Argentyńczykami ten siatkarz miał znakomite statystyki. W pierwszym secie ćwierćfinału zanotował aż 100-procentową skuteczność w ataku: skończył dziewięć piłek na dziewięć! Wszyscy na trybunach byli pod wrażeniem jego gry. Ogółem bilans tego spotkania w jego wykonaniu to 22 udane ataki na 34, do tego jeszcze dwa asy serwisowe oraz jeden punkt zdobyty blokiem. Porównując jego wcześniejszy mecz z Iranem okazało się, że spisał się jeszcze lepiej niż w 1/8 finału: podczas wygranego 3-0 spotkania z Iranem Leal zanotował bilans 19/30 (plus jeden punkt w bloku). To ewidentnie oznacza, że jego dyspozycja cały czas wzrasta. Trzeba zauważyć jeszcze jedną jego mocną stronę: Argentyńczycy skierowali w niego aż 37 zagrywek, a on popełnił zaledwie jeden błąd w przyjęciu.