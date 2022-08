"To była hańba dla siatkówki". Grbić nie pozwoli na powtórkę w Polsce?

Kontrowersje wzbudza jednak zapis, zgodnie z którym drużyny gospodarzy mają zapewnione rozstawienie na dwóch pierwszych miejscach . Siatkarze z Polski i Słowenii w drodze do strefy medalowej zmierzą się więc najpierw z najsłabszymi z zespołów, które awansują do fazy pucharowej, a potem z drużynami z miejsc 7-10.

Polska - USA. “Jak mógłbym zwołać moich zawodników i im to powiedzieć?"

- Trenujesz, by wygrywać. Robisz w tym kierunku wszystko, co się da. Jak mógłbym zwołać moich zawodników i powiedzieć: “Słuchajcie, może dla nas lepiej będzie przegrać ten mecz?" Oprócz tego, że jestem trenerem, jestem też nauczycielem. Muszę uczyć zawodników . Jestem od nich bardziej doświadczony nie tylko jako trener czy zawodnik, ale także człowiek. Uczę ich życia. Chcecie wygrać mistrzostwa świata? Musicie wygrywać z każdym: w ćwierćfinale z USA, w półfinale z Brazylią, a w finale z Francją - zaznacza Grbić.

Polska nie kalkulowała. Efekt? Brak medalu i zwolnienie trenera

Rozmowy kapitanów. “To, co zrobiliśmy, nie miało dużego znaczenia"

“To była hańba dla siatkówki". Raz skorzystali również Polacy

Kibiców z tamtego meczu wspomina również Grbić. Opowiada, jak w pewnym momencie sześć tysięcy fanów odwróciło się plecami do boiska. - Obie drużyny chciały przegrać. To była hańba dla siatkówki. Niektórzy ludzie przebyli setki kilometrów, by obejrzeć ten mecz, zobaczyć w akcji mistrzów. Co sądzę o trenerach, którzy postępują w ten sposób? Nie mam dla nich szacunku. I nigdy nie będę mieć. Mogę tylko powiedzieć, że nigdy nie podejmę takiej decyzji - zaznacza trener reprezentacji Polski.