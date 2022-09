Thriller w boju faworytów MŚ! Sensacja była już o krok

Reprezentacja Francji zameldowała się w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata. Mistrzowie olimpijscy odprawili do domu Japończyków, choć potrzebowali do tego aż pięciu setów. O awans do fazy medalowej "Trójkolorowi" zagrają z Włochami. Emocjonujący tie-break, w którym obie ekipy miały piłki meczowe, może być jeszcze długo wspominany.