Tego nikt się nie spodziewał. Sensacyjny półfinalista mistrzostw świata siatkarzy

To był wyjątkowy mecz dla obu drużyn. Walczyły o swój najlepszy w historii wynik na mistrzostwach świata. Iranu w czołowej czwórce takiego turnieju nie było nigdy, Czesi nie zbliżyli się do niej, grając samodzielnie po rozpadzie Czechosłowacji - pod tamtym szyldem zdobywali medale w latach 50. i 60., ostatni w 1966 r. Na Filipinach dość niespodziewanie pojawiła się jednak szansa, by do strefy medalowej wdarła się drużyna z drugiej dziesiątki rankingu FIVB - przed meczem Iran był w tym zestawieniu na 16. miejscu, Czechy dwie pozycje niżej.

Czwartkowe spotkanie rozpoczęło się od udanych akcji Irańczyków i błędów Czechów. Dwa razy w aut zaatakował Jan Galabov, Iran prowadził już 9:4 i trener drużyny z Europy Jiri Novak poprosił o przerwę. Jego uwagi pomogły drużynie, po ataku Patrika Indry Czesi doprowadzili do remisu 11:11, liderem ofensywy był przyjmujący Lukas Vasina.

Od tej pory set już niemal do końca był wyrównany. Niemal, bo w decydującym momencie dwoma asami serwisowymi popisał się Hossein Poriya. To dało Irańczykom przewagę, którą udokumentowali zwycięstwem 25:22.

Iran naciskał, Czechy odpowiedziały. Festiwal mocnych zagrywek w ćwierćfinale MŚ siatkarzy

Sukcesy jedynej drużyny z Azji, która dostała się do czołowej ósemki turnieju, rodzą się na Filipinach w bólach. Awans z grupy wywalczyła po niesamowitej końcówce tie-breaka z gospodarzami, w której uratował ją challenge na prośbę trenera Roberto Piazzy. W 1/8 finału również ograła Serbów dopiero po pięciosetowej batalii.

Drugiego seta meczu z Czechami Irańczycy rozpoczęli od mocnego uderzenia. Zagrywki Mortezy Sharifiego dały im prowadzenie 4:1. Tak samo jak w poprzedniej partii, Czesi doprowadzili do remisu 11:11. A po chwili szczelny blok dał im nawet prowadzenie. Z wyrównanej gry znów wyłoniła się jednak minimalna przewaga Irańczyków przed końcówką partii.

Objęli prowadzenie 21:19 i Sharifi miał wielką szansę, by je jeszcze podwyższyć. Huknął jednak w aut, a po chwili, po kolejnym czeskim bloku, był remis 22:22. Pierwsi piłkę setową mieli Irańczycy, ale sytuację odmienił as serwisowy rezerwowego atakującego Marka Sotoli. W grze na przewagi znów kluczowa była zagrywka, Vasina dał Czechom zwycięstwo 27:25.

Sensacyjny półfinalista MŚ siatkarzy. Cztery sety i historyczny awans Czech

Czesi w grupie przyczynili się do sensacyjnego wyeliminowania Brazylii, choć akurat z "Canarinhos" przegrali - pokonali za to Serbię i Chiny. W 1/8 finału bez problemów ograli natomiast Tunezję. W trzecim secie meczu z Iranem w końcu nie musieli od początku gonić Iranu, bo sami wygrywali 9:6 po sprytnym ataku Vasiny. Tym razem to rywale doprowadzili jednak do remisu 11:11. Tyle że tylko na chwilę, bo wkrótce znów tracili do Czechów trzy punkty.

Irańczycy grali bardzo nierówno, kiedy jeszcze raz dogonili rywali przy stanie 16:16, za chwilę dali im oddech własnymi błędami. Piazza ściągnął z boiska Sharifiego, ale Czesi grali spokojniej i nie dali sobie wydrzeć seta. Skończyło się ich wygraną 25:20.

Po stronie Iranu było coraz więcej nerwów. Spotęgował je tylko początek czwartej partii, w której Czesi prowadzili 8:5. Drużynie z Europy pomagały zagrywki Indry, różnica wzrosła do pięciu punktów. A co najważniejsze dla Czechów, ich przewaga się utrzymywała. Znakomicie radził sobie Vasina, który imponował spokojem i technicznymi sztuczkami. Irańczycy jeszcze na chwilę zmniejszyli straty przy wyniku 17:14 dla rywali, ale Czesi szybko opanowali sytuację. Wygrali 25:21 i największy sukces czeskiej siatkówki stał się faktem.

Czechy czekają teraz na przeciwnika w półfinale. O ostatnie miejsce w strefie medalowej o godz. 14 czasu polskiego powalczą reprezentacje USA i Bułgarii. W drugim półfinale kibiców czeka hit Polska - Włochy.

Nikola Grbić: Graliśmy bardzo dobrze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarzy. Kadr z ćwierćfinału Czechy - Iran VolleyballWorld materiały prasowe

Morteza Sharifi, kapitan reprezentacji Iranu VolleyballWorld materiały prasowe

Patrik Indra w ataku w meczu Czechy - Iran VolleyballWorld materiały prasowe