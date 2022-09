Tąpnięcie po klęsce w MŚ! Najsłabszy wynik w historii, jest rezygnacja

Bułgaria to pięciokrotny medalista mistrzostw globu. Nigdy nie sięgnęła po złoto - w 1970 roku zajęła drugie miejsce, a w 1949, 1952, 1986 i 2006 kończyła zmagania na trzeciej pozycji. Nic zatem dziwnego, że występ w tegorocznej odsłonie zmagań odbierany jest jako prawdziwa klęska.

Trener reprezentacji Bułgarii rezygnuje z posady

Grupa C, w której kadra Żelazkowa rywalizowała ze Stanami Zjednoczonymi , Polską i Meksykiem wydawała się trudna, ale przy odrobinie szczęścia (a przede wszystkim - "obowiązowym" zwycięstwie nad uznawanymi za outsidera "El Tri") awans do fazy pucharowej był realny. Skończyło się jednak prawdziwym koszmarem: klęski w meczach z USA i Polską (dwukrotnie 0:3) , a także porażka z Meksykiem (2:3) oznaczały zakończenie rywalizacji po ledwie trzech spotkaniach.

Jakby tego było mało - pierwszy raz w historii swoich występów w MŚ Bułgaria nie wygrała ani jednego meczu. Co za tym idzie - zaliczyła najsłabszy start w dziejach, co szybko znalazło swoje odbicie w decyzji szkoleniowca. Po powrocie do ojczyzny Nikołaj Żelazkow ogłosił, że nie będzie już prowadzić reprezentacji.