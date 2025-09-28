Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak polscy siatkarze zareagowali na brązowe medale. Ależ scena na Filipinach

To nie był z pewnością siatkarski "spacerek", ale reprezentanci Polski dopięli swego - i w niedzielny poranek czasu środkowoeuropejskiego ograli na MŚ 2025 Czechy 3:1, sięgając tym samym bo brązowe medale czempionatu. Oto, jak zareagowali na swój sukces w starciu z naszymi południowymi sąsiadami.

Podopieczni Nikoli Grbicia sięgnęli po brązowe medale MŚ 2025
Siatkarska reprezentacja Polski podchodziła do odbywających się na Filipinach mistrzostw świata 2025 w roli jednego z faworytów do sięgnięcia po złoto - ostatecznie jednak medale z najcenniejszego kruszcu okazały się poza zasięgiem "Biało-Czerwonych".

Po półfinałowej porażce 0:3 z Włochami podopieczni Nikoli Grbicia mieli przy tym przed sobą ostatnie wielkie wyzwanie na turnieju - rywalizację o brąz z rewelacją czempionatu, ekipą Czech. Nasi południowi sąsiedzi zaś nie mieli zamiaru sprzedać tanio skóry.

Polscy siatkarze świętują sukces. Wywalczyli brąz na MŚ 2025

Po pierwszym secie, wygranym przez Polaków 25:18, rywale odpowiedzieli triumfem 25:23 i zrobiło się nieco nerwowo. Ostatecznie jednak, na całe szczęście, "Orły" zdołały wygrać dwie kolejne odsłony 25:22 i 25:21, pieczętując swój triumf. Zaraz po zakończeniu potyczki nastąpiła dekoracja graczy:

Tym samym był to moment radości i celebracji dla naszych kadrowiczów, którzy znaleźli się w czołowej trójce drużyn globu. "Biało-Czerwoni" świętowali w Pasay City wespół ze swymi wiernymi kibicami, których nie zabrakło nawet w tak odległym zakątku globu.

MŚ siatkarzy 2025. Polacy z brązem, kto sięgnie po złoto?

Warto nadmienić, że reprezentacja Polski po raz pierwszy w swej historii sięgnęła po brąz na mistrzostwach świata - wcześniej sięgała trzykrotnie po złoto i dwukrotnie po srebro, natomiast brązowe krążki to swoiste novum.

Teraz w sprawie MŚ pozostała już tylko jedna niewiadoma - kto sięgnie po złoto, Bułgaria czy Włochy? Do współzawodnictwa tych zespołów dojdzie w niedzielę o 12.30 - zapraszamy do śledzenia transmisji telewizyjnej w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i na platformie Polsat Box Go. Tekstowa relacja na żywo dostępna będzie w Interii:

