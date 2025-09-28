Tak polscy siatkarze sięgnęli po medale. Ostania akcja, fatalny błąd gwiazdy

Nie da się ukryć, że reprezentanci Polski w siatkówce wyruszyli na dalekie Filipiny, gdzie tym razem odbywały się mistrzostwa świata, celując w zdobycie złotych medali. To okazało się jednak niemożliwe - półfinałowa porażka 0:3 z drużyną Włoch przekreśliła marzenia o najwyższych laurach.

Po przegranej z zespołem Italii podopieczni Nikoli Grbicia musieli się jednak prędko otrząsnąć - pozostał im wszak do rozegrania mecz o brąz, w którym stanęli na boisku naprzeciwko Czechów, prawdziwej sensacji czempionatu, która niespodziewanie przedarła się do czołowej czwórki zmagań.

Mś siatkarzy. Polska - Czechy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mecz Czechy - Polska zakończony po błędzie gwiazdora. Jedno uderzenie i było po wszystkim

Spotkanie z czeską kadrą nie obyło się bez pewnych zwrotów akcji - a największym z nich było bez dwóch zdań wygranie przez naszych południowych sąsiadów drugiego seta, co doprowadziło do remisu 1:1.

Potem jednak w ogólnym rozrachunku to "Biało-Czerwoni" byli krok po kroku coraz bliżej zwycięstwa - triumfowali w secie trzecim, a w czwartej odsłonie doprowadzili do piłek meczowych, konkretniej przystanie 24:20.

Czesi wybronili pierwszego meczbola, natomiast kolejny raz ta sztuka im się już nie udała - kluczowy był w tym przypadku jeden nieudany atak, przy którym podopieczni Jiriego Novaka po prostu musieli już ryzykować:

Rozwiń

Po mocnej zagrywce Jiriego Bendy "Orły" zdołały wyprowadzić kontrę, po której piłka trafiła z powrotem na połowę oponentów. Wówczas próbę zdobycia punktu wykonał Lukas Vasina, który... trafił wprost w siatkę. To był ostateczny koniec współzawodnictwa.

MŚ siatkarzy 2025. Bułgaria i Włochy powalczą o złote medale

Tym samym do rozegrania pozostał tylko jeden mecze mistrzostw świata - i mowa tu naturalnie o wielkim finale turnieju. W nim Bułgaria zmierzy się z Włochami, a początek starcia wyznaczono na niedzielę na godz. 12.30. Transmisja w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Tekstowa relacja na żywo dostępna będzie w serwisie Interia Sport:

MŚ Siatkarzy: Kadr z meczu Polska - Czechy volleyball world materiały prasowe

Wilfredo Leon volleyball world materiały prasowe

Nikola Grbić Artur Barbarowski PAP/East News