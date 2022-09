Ta drużyna to największa niewiadoma mistrzostw świata?

Kubańczycy to drużyna, która dysponuje niesamowitą siłą zagrywki i ataku, ale gra bardzo nierówna i popełnia sporo własnych błędów, przez co jest zupełnie nieprzewidywalna. Jak zwrócił uwagę Paweł Pyziak, na dodatek przy tak długiej przerwie zawodnicy tej reprezentacji mogą rozjechać się po dyskotekach i klubach, bo to zespół słynący z tego, że lubi się bawić. Jednak jak żartobliwie zauważył Andrzej Wrona, niektórym to czasem pomaga w dobrej grze.