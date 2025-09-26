Szok na siatkarskich mistrzostwach świata. Zaczął tragicznie, kończy jak bohater

Ostatecznie aż 29 punktów zgromadziłeś na swoim koncie w całym pojedynku z USA. Co możesz powiedzieć o tym, jak zagraliście przeciwko USA?

Aleksandyr Nikołow, przyjmujący reprezentacji Bułgarii: - Brakuje mi słów. Wyglądało na to, że będzie to absolutnie najgorszy mecz w mojej karierze. A potem, dzięki moim niesamowitym, naprawdę niesamowitym kolegom z drużyny, udało mi się wrócić do gry i pokazać, dlaczego zdobywam punkty w tych wszystkich ostatnich meczach. Bo drużyna USA, szczerze mówiąc, całkowicie mnie powstrzymała w pierwszym i drugim secie. Więc tak, wielkie brawa i podziękowania dla moich kolegów z drużyny, którzy wyciągnęli mnie praktycznie z błota. I musiałem to wszystko powtórzyć w czwartym i piątym secie.

Alex, w końcu zacząłeś zdobywać punkt za punktem. Jak bardzo pragnąłeś tego zwycięstwa dla drużyny?

- Niesamowicie mocno, zwłaszcza po tym, jak przegrywaliśmy 0:2. Powiedziałem chłopakom: "wiecie, poprawię się. Wrócę do gry w tym meczu". Zaufali mi i to się sprawdziło. Jesteśmy w półfinale mistrzostw świata! Nie mogę uwierzyć, że to mówię.

Jakie będzie nastawienie przed następnym meczem z Czechami?

- Nastawienie jest takie, żeby wyjść na boisko nie tak jak dzisiaj. Żeby wyjść bardziej agresywnie. Mówiąc szczerze, zacząć mądrzej. Żeby lepiej uderzać piłkę. Damy z siebie wszystko. Przyjechaliśmy tu bez wielkich oczekiwań. Ale teraz mamy szansę zagrać w finale, o którym marzymy. Będziemy więc walczyć o nasze marzenie do samego końca.

10 000 osób przybyło do hali, żeby kibicować wam i reprezentacji USA. Co sądzisz o takim wsparciu?

- To niezwykłe. Nie mogę uwierzyć, że dla obu stron to był mecz jak u siebie, co jest magiczne. Mam na myśli to, że jesteśmy w kraju oddalonym o 20 000 kilometrów od miejsca, w którym mieszkamy. Tym bardziej dla Stanów Zjednoczonych, a na trybunach jest 10 000 osób. Co jeszcze mogę powiedzieć? To piękne. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli i czekam na was w półfinale. Miejmy nadzieję, że tam też stoczymy walkę i wyjdziemy z niej zwycięsko.

Czujecie się nie do zatrzymania?

- Zdecydowanie nie. Jak widzieliśmy w meczu z Amerykanami, zostaliśmy zatrzymani. A zwłaszcza ja. To lekcja, której muszę się nauczyć i zapamiętać na następny mecz. Ale jestem pewien, że jeśli zaczniemy z impetem, nie wiem, czy będziemy lepszą drużyną, ale jeśli zaczniemy z impetem, to mamy całkiem niezłą szansę.

Co według was jest kluczem do tego, że w tym turnieju jesteście w strefie medalowej?

- Zdecydowanie nasz serwis i blok. Myślę, że w tym turnieju wykonujemy bardzo dobrą robotę właśnie w tych dwóch elementach. Jesteśmy bardzo fizyczną drużyną i potrafimy to wykorzystać. To również sprawiło, że ze Stanami Zjednoczonymi wróciliśmy do gry. Szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem tego, jak bronimy piłkę, biorąc pod uwagę, że jesteśmy fizycznie grającą drużyną. Oczywiście, nie jesteśmy Japonią ani Stanami Zjednoczonymi, jak pokazali dzisiaj w kilku niesamowitych akcjach, ale staramy się tam dotrzeć, a ten dzień był dobrym krokiem naprzód.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Manila

Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarska reprezentacja Bułgarii ROLEX DELA PENA EPA

Aleksandyr Nikołow w jednym z bardzo licznych ataków ROLEX DELA PENA EPA