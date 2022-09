"Szewska pasja" polskich siatkarzy! Ujawnił sensacyjne kulisy

To był niesamowity mecz zakończony szczęśliwym zakończeniem. Szczęśliwym dla polskich siatkarzy, którzy po tie-breaku pokonali Brazylię i awansowali do finału tegorocznych mistrzostw świata . Oznacza to, że "Biało-Czerwoni" będą mogli drugi raz z rzędu obronić tytuł. W wyjątkowym położeniu znalazł się Paweł Zatorski , który będzie mógł sięgnąć po trzeci złoty medal .

- Takie są fakty, ale nie to będzie zaprzątało mi głowy przez dzisiejszą noc. W tej chwili cieszymy się, że rozsądnie jako pierwsi zagraliśmy ten półfinał. Nie wiem, kto o tym zdecydował, ale jesteśmy wdzięczni, że tak to zostało zaplanowane. Mamy chwilę więcej na regenerację i możemy się skupiać na kolejnym rywalu - powiedział nasz libero w rozmowie z Polsatem Sport.

Polska - Brazylia w półfinale siatkarskich MŚ. Paweł Zatorski zapomniał o kontuzji

Sekretne ćwiczenie polskich siatkarzy. Autorski plan Nikoli Grbicia

- Mamy jedno ćwiczenie, którego nazwy tu nie przytoczę. Ono naprawdę przygotowuje nas na takie chwile, na takie mecze. Często kopiemy piłkami po hali, jesteśmy wkurzeni i doprowadza nas to do szewskiej pasji. To chyba autorski program Nikoli Grbicia. Sam grając przez długie lata wiedział, co wymyśla. W trakcie trudnych chwil powtarzamy sobie, że to ten moment, to ćwiczenie - ujawnił Paweł Zatorski.