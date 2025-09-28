Artur Szalpuk, oprócz Bartosza Kurka i Jakuba Kochanowskiego, pamiętał smak złota, po który w trójkę sięgnęli na mistrzostwach świata w 2018 roku. W tym roku 30-letni zawodnik znów pokazał, że gra na wyśmienitym poziomie, co najpierw zaowocowało długą przydatnością w sezonie kadrowym, a następnie nominacją na mistrzostwa świata.

Artur Szalpuk: Nie okradajmy się z radości z tego medalu

- Myślę, że był to dobry turniej. Trzeba docenić i być dumnym z tego medalu, choć cel na pewno był inny - przyznał sportowiec, dzierżąc na szyi brązowy "krążek" mistrzostw świata. Przyznał, że medal jest naprawdę piękny, choć ma jeden feler. To znaczy nie on, ale...

- Drapie trochę w szyję. Nie wiem, co oni zrobili z tymi wstążkami, ale bardzo nieprzyjemnie się go nosi - przyznał z uśmiechem.

Celem było złoto - i to powtarzają wszyscy. Trzeba jednak docenić fakt, że ten zespół ma niesamowitą skuteczność. Za kadencji Nikoli Grbicia polska kadra każdej kolejnej mistrzowskiej imprezy wraca z miejscami na podium. Polacy pokazali wyższość nad Czechami, choć to nie był występ na miarę ich możliwości, ale wyzwaniem była noc po porażce z Włochami.

- Ja wziąłem dwie melatoniny i tabletkę nasenną, więc ciężko było mi nie zasnąć. Wspomagałem się i "pamięć złotej rybki", czyli trzeba było o tym wczorajszym jak najszybciej zapomnieć, żeby zdobyć ten medal. Choć nie zrealizowaliśmy swojego celu, to nie okradajmy się z radości z tego medalu - podkreślił Szalpuk.

Medal zadedykował bardzo szeroko, doceniając wszystkich, od najbliższych, po pojedynczego kibica. Jedną, szczególną osobę, uszczęśliwił nawet podwójnie.

- Dedykuję go swojej dziewczynie Oli, rodzicom i siostrze, które były tutaj na turnieju. A także wszystkim naszym cudownym kibicom, którzy wspierają nas na Filipinach i wszędzie, gdzie gramy, oczywiście na czele z Polską. I jeszcze raz mojej dziewczynie Oli - zaakcentował.

Kibiców i ekspertów bolało to, że w tym turnieju Szalpuk otrzymuje tak mało szans. I to pomimo faktu, że w dwóch ostatnich spotkaniach problemy zdrowotne trapiły Tomasza Fornala, a kontuzja Bartosza Kurka także poszerzała pole szerszych zmian. Jak na przykład rozwiązanie, które szkoleniowiec stosował z Maksymilianem Graniecznym, zmieniając mu pozycję z libero właśnie na przyjmującego.

Zapytany, czy nie brakowało mu więcej szans od trenera, szczególnie w momentach, gdy robiło się trudno? - Jesteśmy drużyną, wygrywamy razem i przegrywamy razem. Koniec końców ten medal otrzymuje każdy w drużynie, każdy na niego zasługuje i każdy robi swoją robotę - odparł Szalpuk.

Dopytany, czy miał sposobność odbyć rozmowę z trenerem Grbiciem, podczas której usłyszałby, z czego wynikało to, że niewiele otrzymywał szans w tym turnieju, odpowiedział krótko: - Nie miałem takiej rozmowy, ale też jej nie oczekiwałem i nie potrzebowałem.

Z Manili - Artur Gac

Polsat Sport Polsat Sport

Nikola Grbić i Artur Szalpuk podczas meczu polskich siatkarzy Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Artur Szalpuk (z prawej) rozpoczyna walkę o miejsce w kadrze na mistrzostwa świata Mateusz Birecki/REPORTER Reporter