Nikola Grbić jest trenerem reprezentacji Polski siatkarzy od 2022 roku. Już na samym starcie kadencji czekało na niego ogromne wyzwanie w postaci mistrzostw świata, których spora część rozegrana została w Polsce. Finałowe spotkania odbyły się w legendarnym już katowickim Spodku, a Serb już na starcie mógł zapewnić Polakom trzeci z rzędu tytuł mistrza świata.

Ta sztuka się jednak nie udała. "Biało-czerwoni" przez cały turniej pozostawali niepokonani, a pełne dramaturgii, zakończone po tie-breakach starcia z USA i Brazylią dała Polakom przepustkę do wielkiego finału. Po drugiej stronie siatki czekała reprezentacja Włoch, która finalnie wygrała 3:1 i zakończyła hegemonię polskiej siatkówki na światowym czempionacie.

Na Filipinach polski zespół prowadzony przez Grbicia od samego początku miał nadzieję na zdobycie złota. Dotychczas wszystko szło zgodnie z planem, w drodze do półfinału "biało-czerwoni" stracili zaledwie dwa sety. W półfinale czekają już Włosi, a więc nadarza się znakomita okazja rewanżu za bolesną porażkę sprzed trzech lat. Pomóc ma w tym przede wszystkim Wilfredo Leon. Jego oraz Grbicia łączy jedno wspólne niespełnione marzenie - zdobycie złotego medalu i zdobycie tytułu mistrza świata. Obaj byli tego niezwykle bliscy w 2010 roku, gdy w starciu o wielki finał stanęli naprzeciw siebie.

Grbić miał okazję spotkać się z Leonem na parkiecie. Stawka najważniejszego z pojedynków była ogromna

Zorganizowany przez Włochów w 2010 roku czempionat miał jeden z najbardziej kuriozalnych systemów rozgrywek. Zespoły, by myśleć o grze w strefie medalowej, musiały przebrnąć przez aż trzy fazy grupowe. Poniekąd ofiarami takiego systemu byli Polacy, którzy po zwycięstwie nad Serbią trafili do "grupy śmierci" z Brazylią i Bułgarią - kolejno mistrzem świata i brązowym medalistą turnieju sprzed czterech lat. Tam sobie nie poradzili i stosunkowo szybko zakończyli udział w siatkarskim mundialu.

Zdecydowanie lepiej w tych realiach odnaleźli się Serbowie oraz Kubańczycy. Ich pierwszy pojedynek na wcześniejszym etapie turnieju zakończył się wygraną Serbów 3:1. Po raz kolejny zmierzyli się w spotkaniu o ogromną stawkę - finał mistrzostw świata.

Ten pojedynek bezapelacyjnie został zapamiętany jako jedno z lepszych widowisk w całym turnieju. Jedną z głównych broni Serbów był ich atakujący Ivan Milijković, który w półfinałowym starciu zanotował aż 30 punktów. Grający na pozycji rozgrywającego Grbić nie miał najmniejszych oporów, by w najważniejszych momentach stawiać na gwiazdora swojej kadry.

Kuba miała jednak zawodnika fenomenalnego, który w bardzo młodym wieku trafił do siatkarskiego mainstreamu. Mowa oczywiście o Wilfredo Leonie, który w seniorskiej reprezentacji Kuby zadebiutował już w wieku 14 lat. Podczas włoskiego mundialu był już w pełni ukształtowanym zawodnikiem, stanowiącym o sile swojej reprezentacji.

Leon dowód tego dał również w półfinałowym spotkaniu z Serbią. W tym meczu przyszły reprezentant Polski zdobył 23 punkty, a jego akcję w decydujących fragmentach tie-breaka ostatecznie przesądziły o ogromnym sukcesie reprezentacji Kuby. Przy stanie 14:14 piłka trafiła na lewe skrzydło do Leona. Nie zadrżała mu ręka, po jego potężnym ataku Kuba miała piłkę meczową. A po chwili mógł rozpocząć wielką fetę - Kubańczycy złapali Milijkovicia na podwójnym bloku, co dało sukces. Leon nie zdobył decydującego punktu, lecz skutecznie zamknął Serbowi możliwość ataku po prostej, przez co nadział się na blok rywala.

Ten triumf nie pozwolił Kubańczykom sięgnąć po złoty medal. W wielkim finale Brazylia rozbiła Kubę 3:0 po niewiele ponad godzinnej rywalizacji. Leon ponownie był najlepszym punktującym swojego zespołu, lecz reszta ekipy nie pozwoliła nawiązać Kubie wyrównanej walki o tytuł. Leon na siatkarski mundial wrócił dopiero po 15 latach. Dla Grbicia natomiast turniej we Włoszech był ostatnim w roli siatkarza na światowym czempionacie.

Nikola Grbić już w tamtym momencie wiedział - po raz kolejny złoty medal mistrzostw świata przeszedł mu koło nosa. Nietrudno domyślić się jakie emocje nim targały, gdy zerkał na szalejącego 17-letniego młokosa. Nikt nie mógł spodziewać się jednak tego, że po 15 latach staną po tej samej stronie barykady i to reprezentując barwy Polski.

Nikola Grbić: Podobała mi się nasza reakcja po drugim secie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wilfredo Leon i Nikola Grbić volleyballworld.com materiały prasowe

Wilfredo Leon, Bartosz Kurek i Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Wilfredo Leon atakuje w trakcie meczu Polski z Kanadą w 1/8 finału MŚ siatkarzy VolleyballWorld materiały prasowe