Świderski powiedział to wprost, tuż przed mistrzostwami świata. Kadra Grbicia ma zadanie

Bardzo dobry sezon reprezentacyjny 2025 ma kadra Polski. Zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia świetnie spisał się w Lidze Narodów i mimo małej rewolucji w składzie zdołał sięgnąć po drugie w historii złoto tych rozgrywek prawdziwie dominując turniej finałowy. Po tych zmaganiach nasi siatkarze mieli krótkie wolne, a następnie podczas zgrupowania w Zakopanem przygotowywali się do najważniejszej imprezy tej kampanii, mistrzostw świata.

Tuż po nim zagrali kilka meczów towarzyskich. Wzięli udział w 22. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, gdzie zmierzyli się z Serbią, Brazylią i Argentyną. Turniej nie wypadł idealnie, bowiem "Biało-Czerwoni" zwyciężyli jedynie z europejską drużyną. Kilka dni później ponownie zagrali z kadrą Bernardo Rezende, a spotkanie w Łodzi zakończyło się wynikiem 4:0.

W sobotę nasi siatkarze udali się już na Filipiny, gdzie w dniach 12-28 września odbędą się mistrzostwa świata. Jak wskazał w rozmowie z TVP Sport prezes PZPS, Sebastian Świderski najbliższe dni spędzą na aklimatyzacji.

- Turniej zaczyna się już za kilka dni, ale będzie jeszcze chwila dla chłopaków na aklimatyzację na miejscu. Będziemy na nich oczywiście liczyć, kibicować, wspierać i wierzyć w to, że wrócą z medalem. Trener Nikola Grbić sam powtarza, że brakuje mu tego złotego krążka mistrzostw świata. W kadrze jest kilku siatkarzy, którzy zadebiutują na tej imprezie, widać u nich głód sukcesu i chcą pokazać się z jak najlepszej strony - powiedział.

Świderski jasno, to cel dla kadry Grbicia

Poza Polską w gronie faworytów znajduję się także niedawni srebrni medaliści Ligi Narodów i aktualni mistrzowie świata, Włosi. Zdaniem Świderskiego niebezpieczne będą także inne drużyny. Wymienił m.in. Brazylię czy Stany Zjednoczone.

Włosi w każdym turnieju są niezwykle groźni, ale jest też przecież Brazylia, zawsze mocne Stany Zjednoczone. No i oczywiście pamiętajmy o mistrzach olimpijskich. Francja to ekipa, która na każdym turnieju pokazuje się z najlepszej strony i walczy do samego końca. Z kolei Serbowie mają problemy ze zmianą pokoleniową i widać, że coś nie gra w środku tej drużyny

Prezes PZPS wskazał także cel, jaki na mistrzostwa ma drużyna Nikoli Grbicia. Zespół ma wygrywać mecz za meczem i dążyć do zdobycia złotego medalu.

- Po prostu wygrywać z poszczególnymi rywalami i krok po kroku wspinać się po tej turniejowej drabince po upragniony złoty medal - mówił.

