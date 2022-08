Sprawdziło się najgorsze? Wielki rywal na drodze polskich siatkarzy

Mistrzostwa świata w siatkówce. Polska czeka na rywala w 1/8 finału

Teoretycznie Polska mogła uniknąć takiej przeszkody na swojej drodze. Gdyby przegrała z USA, Amerykanie byliby rozstawieni wyżej. - Moja drużyna wychodzi na boisko i za każdym razem gra najlepszą siatkówkę. Tak tworzy się mentalność zwycięzcy. Może za to zapłacimy, nie wiem. Ale to inni powinni obawiać się nas - tak Nikola Grbić, trener polskiej drużyny, uzasadnił jednak grę o zwycięstwo .

I Polacy, i Amerykanie nie wiedzą jednak jeszcze, z kim zmierzą się w najbliższym spotkaniu. Potencjalnych rywali drużyny Grbicia jest jeszcze kilku, ale najbardziej prawdopodobnym przeciwnikiem jest ktoś z trójki Niemcy, Tunezja i Kanada. Tych pierwszych los skojarzy z Polską, jeśli Tunezja ugra w meczu z Serbią choćby seta. Przy przegranej Tunezji 0:3 to właśnie zespół z Afryki jest najbardziej prawdopodobnym rywalem Polaków, chyba że drużyna z Bałkanów pokona Tunezyjczyków bardzo wysoko. Wtedy z awansu do drugiej rundy ucieszą się Kanadyjczycy i to oni przyjadą do Gliwic.