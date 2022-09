Spełniło się to, czego obawiał się sławny trener. Zagra przeciw... rodakom

Japonia nie potrafi grać z najlepszymi na świecie

Francuzi są zdecydowanym faworytem tego meczu z kilku względów. Ostatnio w Lidze Narodó w rozbili Japończyków w ćwierćfinale 3-0, tylko pierwszy set był wyrównany. Trener Francuzów Andrea Giani , nie zamierza jednak Azjatów lekceważyć. Dla "L’Equipe" wypowiada się o rywalach w kurtuazyjny sposób. - Japonia to dobry zespół z dobrymi zawodnikami. W fazie grupowej grali bardzo dobrze, mieli odpowiedni rytm i jakość gry - podkreślał.

Japończycy mają poważny atut. To ich trener, który zna Francuzów bodaj najlepiej jak to możliwe. Phillippe Blain najpierw przez całą dekadę lat 90. grał w reprezentacji Francji (1980-91), a potem był jej długoletnim selekcjonerem (2001-12). Ma także na koncie mistrzostwo świata zdobyte w 2014 roku z Polską - jako asystent Stephane'a Antigi . Od 2017 roku pracuje w Japonii - najpierw jako drugi trener, a od 2021 - jako pierwszy.

Blain przyznaje, że reprezentacja jego ojczyzny to akurat drużyna, z którą... nie chciał się mierzyć. - Nasze ostatnie doświadczenia z gry z nimi nie są zbyt dobre - mówi, mając na myśli właśnie porażkę w Lidze Narodów. Podkreśla, że zwyciężyć aktualnego mistrza olimpijskiego to zadanie ekstremalnie trudne. Tym bardziej, że Japonia nie potrafi grać z drużynami TOP-5 na świecie.

Mimo to francuski środkowy Barthélémy Chinenyeze przestrzega przed hurraoptymizmem, bo jego zdaniem Japończycy w ostatnich latach poczynili znaczne postępy. - Stają się coraz silniejsi, bo wielu z nich opuściło swój kraj by grać w lepszych ligach, choćby we Włoszech czy w Polsce - zauważa.