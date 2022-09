Skandaliczne zachowanie brazylijskiego siatkarza. I to prosto do kamery!

Polscy siatkarze i ich kibice gorąco wierzyli w to, że na własnym terenie zdołają zdobyć trzecie z rzędu mistrzostwo świata . Z marzeń odarli nas jednak Włosi, którzy w niedzielnym finale zagrali istnie koncertowo .

Naszą ostatnią przeszkodą w drodze do finału była Brazylia, którą podopieczni Nikoli Grbicia pokonali po niezwykle emocjonujący boju. Na pocieszenie siatkarze "Canarinhos" ograli w meczu o trzecie miejsce Słowenię , dzięki czemu zdobyli brązowe medale. Podczas ceremonii ich wręczania doszło do sceny, którą należy uznać za skandaliczną .

MŚ siatkarzy: Brazylia z brązowym medalem. Lucas Saatkamp pokazał do kamery środkowy palec

Lucas Saatkamp podczas dumnego chwalenia się otrzymanym "krążkiem", postanowił zrobić sobie krótką przerwę w celebracji, na... pokazanie środkowego palca do kamery , a to gest powszechnie uważany za wulgarny.