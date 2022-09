“Siatkówka totalna”. To sposób Grbicia na Amerykanów?

Polscy siatkarze jak dotąd idą przez mistrzostwa świata jak burza. W czterech dotychczasowych spotkaniach przegrali tylko jednego seta. Jak na razie mierzyli się jednak przede wszystkim z drużynami z dużo niższej półki.

Wyjątkiem byli Amerykanie, których Polska pokonała 3:1. Srebrni medaliści tegorocznej Ligi Narodów wystąpili jednak wówczas bez podstawowego rozgrywającego Micaha Christensona. Wszystko wskazuje na to, że w czwartkowym ćwierćfinale 29-letni siatkarz zagra od pierwszej minuty. Dlatego w spotkaniu z Amerykanami szczególnie ważna może być zagrywka.

- Jeśli nie będziemy dobrze serwować, nie zobaczymy piłki. Będą grali szybko, "pierwszym tempem", "szóstą strefą" itd. Podobnie będzie zresztą z nimi, kiedy to my będziemy dokładnie przyjmować. Co jednak wtedy, kiedy będziemy dobrze serwować i odrzucimy ich od siatki, a oni nadal będą skutecznie atakować? Obijać nasz potrójny blok, ponawiać akcje po odbiciu piłki o nasze ręce? Serwis to tylko jeden element - podkreśla jednak Grbić.

MŚ siatkarzy. Francja - Japonia 3-2 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Mistrzostwa świata w siatkówce. "Pallavolo totale" Nikoli Grbicia

I wspomina o “siatkówce totalnej". To termin, którego używał już w poprzednim sezonie, kiedy był trenerem Sir Safety Conad Perugia. Włochom opowiadał o “pallavolo totale", dziś przenosi tę filozofię na polski grunt.

- Lubię ten termin. Nie chcę zależeć od jednego elementu gry. Trzeba odrzucać rywali od siatki, w miarę możliwości stawiać podwójny lub potrójny blok, ale to nie koniec. Musimy dotykać piłki w bloku, blokować, bronić. Być w stanie zaatakować, kiedy mamy piłkę po swojej stronie. Wszystko jest ze sobą połączone. Trzeba grać totalną siatkówkę. Nigdy nie wiadomo, który z tych elementów pozwoli na przełamanie - opisuje serbski szkoleniowiec.

Dlatego właśnie na treningach kadry stawia na wszechstronność. Jego siatkarze jak jeden mąż po każdym meczu powtarzają formułki o dążeniu do perfekcji. To właśnie w tym ma leżeć klucz do zwycięstw i podnoszenia poziomu.

- Nie ma zawodników, którzy są odpowiedzialni tylko za jedną rzecz. Każdy ma dążyć do bycia mistrzem, trener to tak nazywa - mówi Mateusz Bieniek, środkowy polskiej drużyny.

Polska - USA. Bieniek w obronie, Kurek na rozegraniu

Grbić obrazowo opisuje sytuacje, w których wszechstronność może okazać się atutem jego siatkarzy.

- Czasami Bieniek może podbić piłkę w obronie, Kurek będzie musiał wystawić sposobem dolnym, a Śliwka zaatakować półtora metra od siatki przy potrójnym bloku. Jeden nie jest specjalistą w obronie, drugi w rozgrywaniu, a potrójny blok to trudna sytuacja do ataku. To jednak nadal może przynieść punkt - przekonuje.

Trener reprezentacji Polski zaznacza przy tym, że nie wymyśla niczego nowego. Takie założenia to wynik jego doświadczeń i obserwacji - najpierw w roli siatkarza, potem trenera. Teraz chce, by jego drużyna grała właśnie w taki sposób. To może być receptą na powtórne pokonanie Amerykanów, z którymi “biało-czerwoni" zmierzą się w tym sezonie już po raz czwarty.

- Dlaczego środkowi nie mogą podbić piłki w obronie po ataku przy pojedynczym bloku? Widziałem to milion razy. Albo dlaczego Janusz nie może w pojedynkę zatrzymać rywala na siatce? Chcę, by nasz zespół nałożył na rywali presję w każdym elemencie gry: serwisem, atakiem, blokiem, obroną, przyjęciem. W to wierzę, taki chcę mieć system - podkreśla Grbić.

Mecz Polska - USA zostanie rozegrany w czwartek w Gliwicach. Początek spotkania o godz. 21, transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Relacja tekstowa w Interii.

