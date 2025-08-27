Siatkarze wracają do gry, a tu takie wieści. Gwiazdor przyleci do Polski, tuż przed MŚ
Już w piątek do gry po dłuższej przerwie powrócą polscy siatkarze. Ci wezmą udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, corocznym turnieju towarzyskim. Będzie to jeden z ostatnich sprawdzianów kadry przed wylotem na mistrzostwa świata. Podczas zmagań w Krakowie zmierzą się m.in. z Brazylią. Możliwe, że po kontuzji na boisku zobaczymy Fernando, podstawowego rozgrywającego. Jak przekazał Jakub Balcerzak, 29-latek przyleci do Polski, a jego udział w mistrzostwach świata jest prawdopodobny.
Blisko miesiąc temu zakończyły się rozgrywki Ligi Narodów mężczyzn. Turniej finałowy w chińskim Ningbo prawdziwie zdominowała reprezentacja Polski, która w drodze po drugi triumf w historii w tych zmaganiach pokonała Japonię, Brazylię oraz Włochów. Tuż po wielkim finale "Biało-Czerwoni" wrócili do kraju i po tygodniu wolnego rozpoczęli zgrupowanie z Zakopanem.
W międzyczasie przygotowywali się do nadchodzących wielkimi korkami mistrzostw świata. Nim udadzą się jednak na Filipiny - czeka ich mała seria spotkań towarzyskich. Najpierw w dniach 29-31 sierpnia wezmą udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, a następnie 4 września zmierzą się w Łodzi z Brazylią.
Kadra Bernardo Rezende weźmie także udział w turnieju, który odbędzie się w Krakowie. Wiele wskazuje, że na boisku będzie można zobaczyć już podstawowy skład, a w nim rozgrywającego Fernando. 29-latek nabawił tuż po Lidze Narodów nabawił się urazu lewego uda. Jak poinformował Jakub Balcerzak, jego powrót jest coraz bardziej prawdopodobny.
Fernando uda się do Polski, kluczowy tydzień
Według najnowszych wieści w jego sprawie wszystko zmierza do najlepszego porządku. Rozgrywający uda się z resztą drużyny do Polski, gdzie spędzi najbliższe dni. Do tego w najbliższych dniach ma skończyć rehabilitację i treningi indywidualne.
Pod znakiem zapytania jednak dalej stoi jego udział w mistrzostwach świata. Zdaniem szkoleniowca Brazylii, Bernardo Rezende kluczowy będzie najbliższy tydzień.
Pewne jest, że jego ewentualna nieobecność w docelowej imprezie aktualnego sezonu reprezentacyjnego byłaby ogromną stratą dla całego zespołu. Mistrzostwa świata rozpoczną się 12, a zakończą 28 września.