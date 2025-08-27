Siatkarze wracają do gry, a tu takie wieści. Gwiazdor przyleci do Polski, tuż przed MŚ

Blisko miesiąc temu zakończyły się rozgrywki Ligi Narodów mężczyzn. Turniej finałowy w chińskim Ningbo prawdziwie zdominowała reprezentacja Polski, która w drodze po drugi triumf w historii w tych zmaganiach pokonała Japonię, Brazylię oraz Włochów. Tuż po wielkim finale "Biało-Czerwoni" wrócili do kraju i po tygodniu wolnego rozpoczęli zgrupowanie z Zakopanem.

W międzyczasie przygotowywali się do nadchodzących wielkimi korkami mistrzostw świata. Nim udadzą się jednak na Filipiny - czeka ich mała seria spotkań towarzyskich. Najpierw w dniach 29-31 sierpnia wezmą udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, a następnie 4 września zmierzą się w Łodzi z Brazylią.

Kadra Bernardo Rezende weźmie także udział w turnieju, który odbędzie się w Krakowie. Wiele wskazuje, że na boisku będzie można zobaczyć już podstawowy skład, a w nim rozgrywającego Fernando. 29-latek nabawił tuż po Lidze Narodów nabawił się urazu lewego uda. Jak poinformował Jakub Balcerzak, jego powrót jest coraz bardziej prawdopodobny.

Fernando uda się do Polski, kluczowy tydzień

Według najnowszych wieści w jego sprawie wszystko zmierza do najlepszego porządku. Rozgrywający uda się z resztą drużyny do Polski, gdzie spędzi najbliższe dni. Do tego w najbliższych dniach ma skończyć rehabilitację i treningi indywidualne.

Pod znakiem zapytania jednak dalej stoi jego udział w mistrzostwach świata. Zdaniem szkoleniowca Brazylii, Bernardo Rezende kluczowy będzie najbliższy tydzień.

Pewne jest, że jego ewentualna nieobecność w docelowej imprezie aktualnego sezonu reprezentacyjnego byłaby ogromną stratą dla całego zespołu. Mistrzostwa świata rozpoczną się 12, a zakończą 28 września.

