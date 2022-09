Siatkarze na hulajnogach i lodach. Polsko-amerykańskie dni w Katowicach

Spotkanie siatkarza na katowickich ulicach nie jest w ostatnich dniach niczym niecodziennym. Bułgarzy na śniadaniu w kawiarni, polscy siatkarze pałaszujący lody pod parasolami, Serbowie wychodzący na miasto, by coś przekąsić - w czasie mistrzostw świata to obrazek zupełnie zwyczajny.

Reprezentacje grające w fazie grupowej w Spodku były zakwaterowane w jednym hotelu. Z ośmiu zespołów, które rozpoczynały rywalizację w Katowicach, do dziś w grze pozostały tylko dwa. To Polacy i Amerykanie, których ścieżki przecinają się w tym roku wyjątkowo często. Najpierw obie drużyny dwukrotnie rywalizowały w Lidze Narodów, potem spotkały się w fazie grupowej mundialu. Przez ostatnie dwa tygodnie Polacy i Amerykanie regularnie mijali się w hotelowych korytarzach.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Amerykanie na hulajnogach

Polska - USA. "Będzie to bardzo wyrównane spotkanie"

- I my, i Amerykanie wiemy, że będzie to bardzo wyrównane spotkanie. Mam nadzieję, że dla nas zwycięskie. Oni już musieli zderzyć się z problemami na boisku w meczu z Turcją, wyjść z ciężkiej, stresowej sytuacji. Z pewnością ich to zbuduje. Ale my, wygrywając, łapiemy dużo pewności siebie - podkreśla Śliwka.