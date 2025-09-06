Siatkarze czekali na samolot, nagle takie wydarzenie. Grbić złapał się za głowę

Partner merytoryczny: Eleven Sports

W sobotę, 6 września reprezentacja Polski siatkarzy wyruszyła na Filipiny, gdzie za kilka dni rozpocznie się najważniejsza impreza aktualnego sezonu, mistrzostwa świata. W oczekiwaniu na pierwszy lot miejsce miała dość nietypowa sytuacja. Na sali pojawił się tort dla szkoleniowca zespołu, Nikoli Grbicia. Serb obchodzi urodziny dokładnie w dzień wylotu. Jego reakcja mogła być tylko jedna.

Nikola Grbić
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP

Już coraz bliżej do rozpoczęcia najważniejszej siatkarskiej imprezy aktualnego sezonu reprezentacyjnego, mistrzostw świata. Te odbędą się na Filipinach, a rozpoczną się już 12 września, a zakończą 28. Wśród drużyn uczestniczących nie zabraknie lidera rankingu FIVB, Polski.

Nasi siatkarze ostatnie tygodnie poświęcili na przygotowania do turnieju m.in. podczas zgrupowania w Zakopanem. Do tego wzięli udział w 22. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, a w ostatnim sprawdzianie przed wylotem do Azji 4:0 pokonali Brazylię.

Dwa dni po tym meczu, w sobotę, 6 września "Biało-Czerwoni" wyruszyli w kierunku Filipin. Co ciekawe, dokładnie w dniu wylotu 52 urodziny obchodzi szkoleniowiec zespołu, Nikola Grbić. Serb w oczekiwaniu na samolot otrzymał małą niespodziankę.

    W pewnym momencie na sali pojawił się tort, a wszyscy zgromadzeni wokół zaczęli śpiewać mu "Sto lat". Jego reakcja nie mogła być inna. Trener złapał się za głowę i pokiwał.

    To nie może dziwić, taki jest Grbić

    Zachowanie to nie może dziwić, bowiem Serb rzadko się uśmiecha i jest mocno skupiony na swojej pracy. Tezę tę potwierdzają chociażby słowa Tomasza Fornala, który w Kanale Zero zdradził nieco szczegółów odnośnie Grbicia.

    - Trener Grbić jest twardy i surowy. Wie, czego chce i ma przeogromną wiedzę o siatkówce. Mógłby ci dwadzieścia razy pokazać, jak przypiąć tutaj końcówkę do laptopa, ale tak by zrobić to perfekcyjnie. Szczegóły w tych podstawach są dla niego najważniejsze. To upierdliwe, ale to daje takie efekty, że my te najprostsze rzeczy robimy chyba najlepiej na świecie, a one są moim zdaniem bardzo ważne - mówił cytowany przez Jakuba Balcerzaka.

    Reprezentacja Polski do gry w turnieju przystąpi natomiast 13. W ten dzień zmierzą się z kadrą Rumunii. Do tego zagrają także z Katarem i Holandią.

    Terminarz fazy grupowej mistrzostw świata Polski:

    Sobota, 13 września

    15:30, Polska - Rumunia

    Poniedziałek, 15 września

    15:30, Polska - Katar

    Środa, 17 września

    12:00, Polska - Holandia

