Siatkarze czekali na samolot, nagle takie wydarzenie. Grbić złapał się za głowę

Już coraz bliżej do rozpoczęcia najważniejszej siatkarskiej imprezy aktualnego sezonu reprezentacyjnego, mistrzostw świata. Te odbędą się na Filipinach, a rozpoczną się już 12 września, a zakończą 28. Wśród drużyn uczestniczących nie zabraknie lidera rankingu FIVB, Polski.

Nasi siatkarze ostatnie tygodnie poświęcili na przygotowania do turnieju m.in. podczas zgrupowania w Zakopanem. Do tego wzięli udział w 22. edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, a w ostatnim sprawdzianie przed wylotem do Azji 4:0 pokonali Brazylię.

Dwa dni po tym meczu, w sobotę, 6 września "Biało-Czerwoni" wyruszyli w kierunku Filipin. Co ciekawe, dokładnie w dniu wylotu 52 urodziny obchodzi szkoleniowiec zespołu, Nikola Grbić. Serb w oczekiwaniu na samolot otrzymał małą niespodziankę.

W pewnym momencie na sali pojawił się tort, a wszyscy zgromadzeni wokół zaczęli śpiewać mu "Sto lat". Jego reakcja nie mogła być inna. Trener złapał się za głowę i pokiwał.

To nie może dziwić, taki jest Grbić

Zachowanie to nie może dziwić, bowiem Serb rzadko się uśmiecha i jest mocno skupiony na swojej pracy. Tezę tę potwierdzają chociażby słowa Tomasza Fornala, który w Kanale Zero zdradził nieco szczegółów odnośnie Grbicia.

- Trener Grbić jest twardy i surowy. Wie, czego chce i ma przeogromną wiedzę o siatkówce. Mógłby ci dwadzieścia razy pokazać, jak przypiąć tutaj końcówkę do laptopa, ale tak by zrobić to perfekcyjnie. Szczegóły w tych podstawach są dla niego najważniejsze. To upierdliwe, ale to daje takie efekty, że my te najprostsze rzeczy robimy chyba najlepiej na świecie, a one są moim zdaniem bardzo ważne - mówił cytowany przez Jakuba Balcerzaka.

Reprezentacja Polski do gry w turnieju przystąpi natomiast 13. W ten dzień zmierzą się z kadrą Rumunii. Do tego zagrają także z Katarem i Holandią.

Terminarz fazy grupowej mistrzostw świata Polski:

Sobota, 13 września

15:30, Polska - Rumunia

Poniedziałek, 15 września

15:30, Polska - Katar

Środa, 17 września

12:00, Polska - Holandia

