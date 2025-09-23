Partner merytoryczny: Eleven Sports

Siatkarze czekają na ćwierćfinał, nagle takie głosy z kadry. Tego nie widzą kamery

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Coraz bliżej końca są obywające się na Filipinach siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn. W środę odbędą się pierwsze spotkania ćwierćfinałowe, a o miejsce w półfinale z Turcją powalczą reprezentanci Polski. Co ciekawe, o mieście, w którym odbywa się rywalizacja, wypowiedzieli się nasi zawodnicy. W rozmowie z TVP Sport wskazują, że warunki nie są idealne.

Siatkarze reprezentacji Polski
Siatkarze reprezentacji Polskivolleyball worldmateriały prasowe

Bardzo dobrze na tegorocznych mistrzostwach świata radzi sobie reprezentacja Polski. Zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia jak burza przeszedł przez fazę grupową, ogrywając 3:0 Rumunię i Katar, a na koniec 3:1 rozprawił się z Holandią, dzięki czemu zajął pierwsze miejsce w grupie.

W ten sposób w 1/8 finału spotkali się z teoretycznie słabszą ekipą, Kanadą. Rywalizacja ponownie przebiegła po myśli Polaków i pokonali rywali 3:1, meldując się w ćwierćfinale turnieju. W nim zmierzą się z małą rewelacją turnieju, Turcją.

Co ciekawe, nasza reprezentacja na Filipinach mieszka w bardzo dobrych warunkach. W jednym z najbardziej luksusowych hoteli sieci Shangri-La. Podobnie ulokowane zostały pozostałe reprezentacje, które pozostały w turnieju po fazie grupowej. Nie wszędzie w Manili jest jednak tak kolorowo.

    W rozmowie z TVP Sport wspomnieli o tym Polscy siatkarze. Zdaniem Jana Firleja obrazki, jakie widzi na Filipinach, są bardzo smutne, a wszystko to można zobaczyć podczas drogi z hotelu na halę.

    - Raczej nikt się nie zapuszcza na dalsze spacery. W trakcie drogi na halę można jednak rzucić okiem na to, co się dzieje za oknem. Kontrast pomiędzy hotelami, wieżowcami, apartamentowcami a kontenerami czy blaszakami jest dla mnie bardzo duży. To smutne obrazki. Z jednej strony jest bogactwo, a z drugiej duża bieda - powiedział dla TVP Sport.

    Jasny przekaz polskich siatkarzy. "Ludzie spali"

    Filipiny miały okazję gościć najlepszych siatkarzy świata, w tym Polaków jeszcze przed mistrzostwami, a dokładniej w 2023 roku. Wówczas odbył się tam jeden z turniejów fazy zasadniczej Ligi Narodów. Kilka słów o tamtym turnieju opowiedział Norbert Huber.

    - Dwa lata temu widziałem taką biedę... Zdarzyło nam się trenować w hali, gdzie dookoła było skrajne ubóstwo. Ludzie spali na ulicach, a dookoła biegały dzieci - zdradził dla TVP Sport.

    Do końca turnieju pozostało jednak już zaledwie pięć dni (28 września). W środę drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia stanie do walki o półfinał mistrzostw. Początek spotkania Polska - Turcja zaplanowany jest na godz. 14:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

    Wyjątkowe łączenie w studiu Polsatu Sport! Padło pytanie od Nikoli GrbiciaPolsat Sport

