Siatkarze czekają na ćwierćfinał, nagle takie głosy z kadry. Tego nie widzą kamery
Coraz bliżej końca są obywające się na Filipinach siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn. W środę odbędą się pierwsze spotkania ćwierćfinałowe, a o miejsce w półfinale z Turcją powalczą reprezentanci Polski. Co ciekawe, o mieście, w którym odbywa się rywalizacja, wypowiedzieli się nasi zawodnicy. W rozmowie z TVP Sport wskazują, że warunki nie są idealne.
Bardzo dobrze na tegorocznych mistrzostwach świata radzi sobie reprezentacja Polski. Zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia jak burza przeszedł przez fazę grupową, ogrywając 3:0 Rumunię i Katar, a na koniec 3:1 rozprawił się z Holandią, dzięki czemu zajął pierwsze miejsce w grupie.
W ten sposób w 1/8 finału spotkali się z teoretycznie słabszą ekipą, Kanadą. Rywalizacja ponownie przebiegła po myśli Polaków i pokonali rywali 3:1, meldując się w ćwierćfinale turnieju. W nim zmierzą się z małą rewelacją turnieju, Turcją.
Co ciekawe, nasza reprezentacja na Filipinach mieszka w bardzo dobrych warunkach. W jednym z najbardziej luksusowych hoteli sieci Shangri-La. Podobnie ulokowane zostały pozostałe reprezentacje, które pozostały w turnieju po fazie grupowej. Nie wszędzie w Manili jest jednak tak kolorowo.
W rozmowie z TVP Sport wspomnieli o tym Polscy siatkarze. Zdaniem Jana Firleja obrazki, jakie widzi na Filipinach, są bardzo smutne, a wszystko to można zobaczyć podczas drogi z hotelu na halę.
- Raczej nikt się nie zapuszcza na dalsze spacery. W trakcie drogi na halę można jednak rzucić okiem na to, co się dzieje za oknem. Kontrast pomiędzy hotelami, wieżowcami, apartamentowcami a kontenerami czy blaszakami jest dla mnie bardzo duży. To smutne obrazki. Z jednej strony jest bogactwo, a z drugiej duża bieda - powiedział dla TVP Sport.
Jasny przekaz polskich siatkarzy. "Ludzie spali"
Filipiny miały okazję gościć najlepszych siatkarzy świata, w tym Polaków jeszcze przed mistrzostwami, a dokładniej w 2023 roku. Wówczas odbył się tam jeden z turniejów fazy zasadniczej Ligi Narodów. Kilka słów o tamtym turnieju opowiedział Norbert Huber.
- Dwa lata temu widziałem taką biedę... Zdarzyło nam się trenować w hali, gdzie dookoła było skrajne ubóstwo. Ludzie spali na ulicach, a dookoła biegały dzieci - zdradził dla TVP Sport.
Do końca turnieju pozostało jednak już zaledwie pięć dni (28 września). W środę drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia stanie do walki o półfinał mistrzostw. Początek spotkania Polska - Turcja zaplanowany jest na godz. 14:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.