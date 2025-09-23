Siatkarze czekają na ćwierćfinał, nagle takie głosy z kadry. Tego nie widzą kamery

Bardzo dobrze na tegorocznych mistrzostwach świata radzi sobie reprezentacja Polski. Zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia jak burza przeszedł przez fazę grupową, ogrywając 3:0 Rumunię i Katar, a na koniec 3:1 rozprawił się z Holandią, dzięki czemu zajął pierwsze miejsce w grupie.

W ten sposób w 1/8 finału spotkali się z teoretycznie słabszą ekipą, Kanadą. Rywalizacja ponownie przebiegła po myśli Polaków i pokonali rywali 3:1, meldując się w ćwierćfinale turnieju. W nim zmierzą się z małą rewelacją turnieju, Turcją.

Co ciekawe, nasza reprezentacja na Filipinach mieszka w bardzo dobrych warunkach. W jednym z najbardziej luksusowych hoteli sieci Shangri-La. Podobnie ulokowane zostały pozostałe reprezentacje, które pozostały w turnieju po fazie grupowej. Nie wszędzie w Manili jest jednak tak kolorowo.

W rozmowie z TVP Sport wspomnieli o tym Polscy siatkarze. Zdaniem Jana Firleja obrazki, jakie widzi na Filipinach, są bardzo smutne, a wszystko to można zobaczyć podczas drogi z hotelu na halę.

- Raczej nikt się nie zapuszcza na dalsze spacery. W trakcie drogi na halę można jednak rzucić okiem na to, co się dzieje za oknem. Kontrast pomiędzy hotelami, wieżowcami, apartamentowcami a kontenerami czy blaszakami jest dla mnie bardzo duży. To smutne obrazki. Z jednej strony jest bogactwo, a z drugiej duża bieda - powiedział dla TVP Sport.

Jasny przekaz polskich siatkarzy. "Ludzie spali"

Filipiny miały okazję gościć najlepszych siatkarzy świata, w tym Polaków jeszcze przed mistrzostwami, a dokładniej w 2023 roku. Wówczas odbył się tam jeden z turniejów fazy zasadniczej Ligi Narodów. Kilka słów o tamtym turnieju opowiedział Norbert Huber.

- Dwa lata temu widziałem taką biedę... Zdarzyło nam się trenować w hali, gdzie dookoła było skrajne ubóstwo. Ludzie spali na ulicach, a dookoła biegały dzieci - zdradził dla TVP Sport.

Do końca turnieju pozostało jednak już zaledwie pięć dni (28 września). W środę drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia stanie do walki o półfinał mistrzostw. Początek spotkania Polska - Turcja zaplanowany jest na godz. 14:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Siatkarze reprezentacji Polski SHERWIN VARDELEON AFP

Siatkarze reprezentacji Polski podczas MŚ volleyballworld.com materiały prasowe

Wilfredo Leon i Norbert Huber VolleyballWorld materiały prasowe