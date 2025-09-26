Siatkarz przeprowadza się z Rosji do Polski. Już sprawił gigantyczną sensację

Siatkarskie mistrzostwa świata rozgrywane na Filipinach obfitują w niespodzianki, a już na etapie fazy grupowej z turniejem pożegnały się drużyny, które w teorii miały walczyć o medale, czyli Francuzi, Brazylijczycy i Japończycy. Z grona wielkich faworytów nie zawiodły dwie ekipy: Włosi i Polacy, którzy w sobotę zmierzą się w jednym z półfinałów.

O drugą przepustkę do finału zagrają z kolei Czesi i Bułgarzy, czyli dwie drużyny, których przed startem czempionatu nie typowano w roli kandydatów do medalu. Sensacja stała się faktem, jedna z tych ekip ma już zapewnione co najmniej srebro. Sobotnie starcie będzie nie lada gratką dla fanów PlusLigi, bo w obu zespołach występują siatkarze znani z gry dla polskich klubów.

W czeskiej drużynie ze świetnej strony zdążyli się już pokazać Patrik Indra z Norwida Częstochowa i Lukas Vasina z Asseco Resovii Rzeszów, z kolei po stronie Bułgarów zobaczymy m.in. Asparucha Asparuchowa. 25-letni przyjmujący w przeszłości rozegrał krótki epizod w Stoczni Szczecin, później grał we Włoszech, a ostatnie dwa sezony spędził w rosyjskim Kuzbassie Kemerowo. W kampanii 2025/2026 będziemy go z kolei oglądali w barwach Ślepska Malow Suwałki.

MŚ siatkarzy. Asparuchow szczęśliwy po meczu Bułgaria - USA

Po ćwierćfinałowym boju z Amerykanami Asparuchow podzielił się swoimi spostrzeżeniami z serwisem plusliga.pl. Jak podkreślił, razem z kolegami wierzył w zwycięstwo nawet wtedy, gdy siatkarze ze Stanów Zjednoczonych prowadzili już 2:0 w setach.

"Wiedzieliśmy, na co nas stać i po prostu nie przestaliśmy naciskać na rywali. Potrzebowaliśmy też ustabilizowania naszej gry. Od trzeciego seta zaczęliśmy grać lepiej i zatrzymaliśmy rozpędzonych rywali. Rozegraliśmy niesamowity mecz i mieliśmy niewiarygodny powrót" - relacjonował.

Asparuchow, który razem z kolegami sprawił gigantyczną sensację, ma świadomość, że Bułgaria na medal siatkarskich mistrzostw świata czeka od 2006 roku. Ma nadzieję, że jego zespół przejdzie do historii i da swojej ojczyźnie kolejny krążek imprezy tej rangi.

Wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Musimy tylko nadal wierzyć i jak już wspomniałem, nie stracić czujności i skupienia, a wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Wierzę w mój zespół i damy z siebie wszystko w tych dwóch ostatnich meczach turnieju

Podczas rozmowy nie zabrakło też tematu powrotu Bułgara do PlusLigi. Przyjmujący zaznaczył, że bardzo cieszy się z ponownej możliwości gry w naszym kraju.

"Moje pierwsze doświadczenie poza Bułgarią miało miejsce właśnie w PlusLidze, w klubie ze Szczecina, ale zespół miał problemy finansowe, więc wyszło to niefortunnie. Cieszę się jednak, że mogę teraz wrócić do Polski i pokazać, na co mnie stać w tych rozgrywkach, które są z pewnością jednymi z najlepszych na świecie, jeśli nie najlepszymi" - stwierdził.

Siatkarze reprezentacji Bułgarii VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarzy. Kadr z meczu USA - Bułgaria, w ataku Aleksandyr Nikołow VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarzy. Kadr z meczu Bułgaria - Portugalia VolleyballWorld materiały prasowe