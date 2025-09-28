Siatkarz Grbicia doceniony, znamy drużynę marzeń mistrzostw świata. Prawdziwa dominacja

W niedzielę, 28 września oficjalnie zakończyły się siatkarskie mistrzostwa świata. Złoty medal drugi raz z rzędu wywalczyła reprezentacja Włoch, która pokonała w wielkim finale Bułgarów 3:1. Trzecia lokata natomiast przypadła kadrze Nikoli Grbicia (wygrana 3:1 z Czechami).

Tuż po zakończeniu decydującego spotkania, w przeciwieństwie do rozgrywek Ligi Narodów, gdzie najlepszych graczy poznawaliśmy za pośrednictwem mediów społecznościowych organizatorzy postanowili przestawić drużynę marzeń turnieju.

Pewnym było, że w gronie nominowanych zawodników znajdą się przedstawiciele mistrzów świata i wicemistrzów świata. Liczono także, że FIVB zdecyduję się także wyróżnić kogoś z Polaków, którzy na przestrzeni całego turnieju przegrali tylko jeden mecz.

MVP turnieju został Alessandro Michelleto, który podczas całego turnieju zdobył aż 93 punkty. Poza nim z drużyny Ferdinando De Giorgiego doceniono również dyspozycję libero Fabio Balaso, rozgrywającego Simone Giannelliego oraz atakującego, Yuriego Romano. Z grona srebrnych medalistów wyróżniono Aleksandara Nikolova (przyjmujący) oraz Aleksa Grozdanova (środkowy).

FIVB ogłasza, jest polski akcent w drużynie marzeń

Poza wspomnianymi zawodnikami do drużyny marzeń turnieju nominowano także kadrowicza Nikoli Grbicia, Jakub Kochanowski. Co ciekawe, poza znalezieniem się w wyśmienitym gronie środkowy może liczyć również na pokaźną premię.

Od tego roku FIVB nagradza najlepszych graczy premią w wysokości 50 tysięcy dolarów. MVP turnieju, wspomniany już Alessandro Micheletto otrzyma dwukrotnie większą kwotę, 100 tysięcy dolarów.

Oto cała drużyna marzeń mistrzostw świata:

MVP: Alessandro Micheletto (Włochy)

Atakujący: Yuri Romano (Włochy)

Przyjmujący: Aleksandar Nikolov (Bułgaria), Alessandro Micheletto (Włochy)

Środkowi: Aleks Grozdanov (Bułgaria), Jakub Kochanowski (Polski)

Rozgrywający: Simone Giannelli (Włochy)

Libero: Fabio Balaso (Włochy)

Następne mistrzostwa świata odbędą się za dwa lata. Gospodarzem zmagań będzie Polska.

