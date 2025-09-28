Siatkarz Grbicia doceniony, znamy drużynę marzeń mistrzostw świata. Prawdziwa dominacja
Wygraną Włoch zakończyły się siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn na Filipinach. Brązowy medal natomiast przypadł reprezentacji Polski, która ograła 3:1 kadrę Czech. Tuż po zakończeniu finałowego meczu FIVB ogłosiło drużynę marzeń całego turnieju. W niej znalazł się jeden z "Biało-Czerwonych" zawodników. Do tego wśród wyróżnionych znalazło się aż czterech Włochów.
W niedzielę, 28 września oficjalnie zakończyły się siatkarskie mistrzostwa świata. Złoty medal drugi raz z rzędu wywalczyła reprezentacja Włoch, która pokonała w wielkim finale Bułgarów 3:1. Trzecia lokata natomiast przypadła kadrze Nikoli Grbicia (wygrana 3:1 z Czechami).
Tuż po zakończeniu decydującego spotkania, w przeciwieństwie do rozgrywek Ligi Narodów, gdzie najlepszych graczy poznawaliśmy za pośrednictwem mediów społecznościowych organizatorzy postanowili przestawić drużynę marzeń turnieju.
Pewnym było, że w gronie nominowanych zawodników znajdą się przedstawiciele mistrzów świata i wicemistrzów świata. Liczono także, że FIVB zdecyduję się także wyróżnić kogoś z Polaków, którzy na przestrzeni całego turnieju przegrali tylko jeden mecz.
MVP turnieju został Alessandro Michelleto, który podczas całego turnieju zdobył aż 93 punkty. Poza nim z drużyny Ferdinando De Giorgiego doceniono również dyspozycję libero Fabio Balaso, rozgrywającego Simone Giannelliego oraz atakującego, Yuriego Romano. Z grona srebrnych medalistów wyróżniono Aleksandara Nikolova (przyjmujący) oraz Aleksa Grozdanova (środkowy).
FIVB ogłasza, jest polski akcent w drużynie marzeń
Poza wspomnianymi zawodnikami do drużyny marzeń turnieju nominowano także kadrowicza Nikoli Grbicia, Jakub Kochanowski. Co ciekawe, poza znalezieniem się w wyśmienitym gronie środkowy może liczyć również na pokaźną premię.
Od tego roku FIVB nagradza najlepszych graczy premią w wysokości 50 tysięcy dolarów. MVP turnieju, wspomniany już Alessandro Micheletto otrzyma dwukrotnie większą kwotę, 100 tysięcy dolarów.
Oto cała drużyna marzeń mistrzostw świata:
MVP: Alessandro Micheletto (Włochy)
Atakujący: Yuri Romano (Włochy)
Przyjmujący: Aleksandar Nikolov (Bułgaria), Alessandro Micheletto (Włochy)
Środkowi: Aleks Grozdanov (Bułgaria), Jakub Kochanowski (Polski)
Rozgrywający: Simone Giannelli (Włochy)
Libero: Fabio Balaso (Włochy)
Następne mistrzostwa świata odbędą się za dwa lata. Gospodarzem zmagań będzie Polska.