Partner merytoryczny: Eleven Sports

Siatkarz Grbicia doceniony, znamy drużynę marzeń mistrzostw świata. Prawdziwa dominacja

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Aktualizacja

Wygraną Włoch zakończyły się siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn na Filipinach. Brązowy medal natomiast przypadł reprezentacji Polski, która ograła 3:1 kadrę Czech. Tuż po zakończeniu finałowego meczu FIVB ogłosiło drużynę marzeń całego turnieju. W niej znalazł się jeden z "Biało-Czerwonych" zawodników. Do tego wśród wyróżnionych znalazło się aż czterech Włochów.

Jakub Kochanowski (z numerem 15.) w reprezentacji Polski
Jakub Kochanowski (z numerem 15.) w reprezentacji PolskiPiotr MatusewiczEast News

W niedzielę, 28 września oficjalnie zakończyły się siatkarskie mistrzostwa świata. Złoty medal drugi raz z rzędu wywalczyła reprezentacja Włoch, która pokonała w wielkim finale Bułgarów 3:1. Trzecia lokata natomiast przypadła kadrze Nikoli Grbicia (wygrana 3:1 z Czechami).

Tuż po zakończeniu decydującego spotkania, w przeciwieństwie do rozgrywek Ligi Narodów, gdzie najlepszych graczy poznawaliśmy za pośrednictwem mediów społecznościowych organizatorzy postanowili przestawić drużynę marzeń turnieju.

Pewnym było, że w gronie nominowanych zawodników znajdą się przedstawiciele mistrzów świata i wicemistrzów świata. Liczono także, że FIVB zdecyduję się także wyróżnić kogoś z Polaków, którzy na przestrzeni całego turnieju przegrali tylko jeden mecz.

MVP turnieju został Alessandro Michelleto, który podczas całego turnieju zdobył aż 93 punkty. Poza nim z drużyny Ferdinando De Giorgiego doceniono również dyspozycję libero Fabio Balaso, rozgrywającego Simone Giannelliego oraz atakującego, Yuriego Romano. Z grona srebrnych medalistów wyróżniono Aleksandara Nikolova (przyjmujący) oraz Aleksa Grozdanova (środkowy).

Zobacz również:

Bartosz Kurek
MŚ siatkarzy

Poruszające sceny z udziałem Kurka po meczu. Wystarczył gest, na oczach tłumu

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    FIVB ogłasza, jest polski akcent w drużynie marzeń

    Poza wspomnianymi zawodnikami do drużyny marzeń turnieju nominowano także kadrowicza Nikoli Grbicia, Jakub Kochanowski. Co ciekawe, poza znalezieniem się w wyśmienitym gronie środkowy może liczyć również na pokaźną premię.

    Od tego roku FIVB nagradza najlepszych graczy premią w wysokości 50 tysięcy dolarów. MVP turnieju, wspomniany już Alessandro Micheletto otrzyma dwukrotnie większą kwotę, 100 tysięcy dolarów.

    Oto cała drużyna marzeń mistrzostw świata:

    MVP: Alessandro Micheletto (Włochy)

    Atakujący: Yuri Romano (Włochy)

    Przyjmujący: Aleksandar Nikolov (Bułgaria), Alessandro Micheletto (Włochy)

    Środkowi: Aleks Grozdanov (Bułgaria), Jakub Kochanowski (Polski)

    Rozgrywający: Simone Giannelli (Włochy)

    Libero: Fabio Balaso (Włochy)

    Następne mistrzostwa świata odbędą się za dwa lata. Gospodarzem zmagań będzie Polska.

    Wilfredo Leon: Wracamy z medalem i trzeba się z tego cieszyć. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Bartosz Bednorz i reprezentacja Polski ciesząca się z brązowego medalu MŚ
    MŚ siatkarzy

    Grbić odrzucił go tuż przed MŚ. Reaguje na brązowy medal, jaśniej się nie dało

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja