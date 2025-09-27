Sensacyjny finalista mistrzostw świata siatkarzy. Kosmiczny występ, czekają na Polskę

Takiej pary w półfinale mistrzostw świata przed turniejem nie przewidział chyba nikt. Czesi samodzielnie w czołowej czwórce mistrzostw świata nie grali nigdy, pod szyldem Czechosłowacji nie było ich w niej od 55 lat, ostatni medal to rok 1966. Bułgarzy nie muszą szukać aż tak daleko w historii, ale przez 19 lat od brązu z 2006 r. wyrosło już nowe siatkarskie pokolenie. I to dosłownie, bo bułgarski rozgrywający Simeon Nikołow urodził się w trakcie tamtego mundialu.

Ale to właśnie on i jego starszy o trzy lata brat Aleksandyr poprowadzili Bułgarię do zwycięstwa z USA po pięciosetowej batalii w ćwierćfinale. Nieco lepiej historyczny dla siebie mecz rozpoczęli jednak Czesi. Z czasem jednak przewagę zaczęła zyskiwać Bułgaria. Prowadzenie dał jej zaskakujący atak S. Nikołowa, po chwili przy stanie 13:10 o przerwę poprosił trener Czechów Jiri Novak. Po niej Bułgarzy zaczęli popełniać błędy, przegrali cztery akcje z rzędu i szybko na tablicy wyników pojawił się remis 14:14.

Problemy w ataku miał Patrik Indra, czyli najlepiej punktujący czeski zawodnik. Błędów sporo było jednak po obu stronach, ale wyłoniła się z tego jeszcze raz przewaga Bułgarów. Zagrywką pomógł środkowy Ilja Petkow, po chwili punkt przyniósł blok. Skończyło się wygraną Bułgarii 25:20.

Czesi odpowiedzieli na ataki Bułgarów. Po drugiej stronie trwał show Aleksandyra Nikołowa

Na początku drugiej partii gra znów się wyrównała, ale tym razem przewagę osiągnęli Czesi. W końcu atak skończył Indra, blokiem popisał się środkowy Adam Zajicek, i prowadzili 12:9. Tę przewagę asem serwisowym powiększył jeszcze przyjmujący Lukas Vasina. Sytuację Bułgarów poprawiła punktowa zagrywka Alexa Grozdanowa, po której Czechy prowadziły tylko 17:16.

Cały czas mogli też liczyć w ofensywie na świetnie dysponowanego A. Nikołowa, któy w drugim secie zdobył aż dziewięć punktów. Blok jego brata dał drużynie remis 20:20. Czesi jednak zachowali w końcówce zimną krew. Punkt zagrywką zdobył Indra, niespodziewanie w ofensywie przeważył zaś Jan Galabov, zwykle ostatnia czeska opcja w ataku. I to jego zespół zwyciężył 25:23.

Obie drużyny dotarły do półfinału, korzystając z sensacyjnych rozstrzygnięć po ich stronie turniejowej "drabinki". Bułgarzy byli do soboty niepokonani, wygrywając po drodze nie tylko ze wspomnianą drużyną USA, ale też m.in. Niemcami i Słowenią. Czesi ograli w grupie Serbię i przegrali z Brazylią, ale już w fazie pucharowej wyeliminowali Tunezję i Iran.

W trzeciej partii półfinału Gianlorenzo Blengini, trener Bułgarów, szybko poprosił o przerwę - już przy prowadzeniu rywali 9:7. I po paru minutach wynik się odwrócił, to Bułgaria wygrywała 14:12 po punktowym bloku Grozdanowa. Różnicę do trzech punktów zwiększył kolejny blok, na który na prawym skrzydle nadział się Indra. W całej trzeciej partii Czesi ani razu nie potrafili odpowiedzieć punktowym blokiem, nie umieli też skorzystać z błędów rywali i ostatecznie strat nie odrobili. Bułgaria wygrała 25:21 i była o krok od finału.

Bułgaria sensacyjnym finalistą mistrzostw świata. Czesi przełamani

Na początku czwartej partii Czechom znów pomogła niezła gra Galabova. Na boisku nie było już Indry, bo Novak zdecydował się go zastąpić Markiem Sotolą. Bułgarzy na problemy odpowiedzieli mocną zagrywką, do tego Sotola szybko pomylił się w ataku. Na boisku trwała walka punkt za punkt - raz minimalnie z przodu byli jedni, raz drudzy. Czechów w grze utrzymywał Sotola, który szybko opanował emocje.

W końcu jednak Bułgaria wypracowała minimalną, dwupunktową przewagę. Po błędzie Czechów prowadziła już 21:18. Ale nagle przebudził się czeski blok i różnica zmalała do punktu. Blengini poprosił o przerwę, ostudził głowy swoich zawodników, a po chwili mógł z nimi świętować. Jego drużyna zwyciężyła 25:22 i pogrążyła Czechów.

Bułgaria po raz pierwszy w historii zagra w finale mistrzostw świata. Co prawda ta reprezentacja ma na koncie srebrny medal z 1970 r., ale wówczas o medalach decydowały mecze tzw. grupy finałowej. Na podium MŚ wraca po 19 latach przerwy. Jej rywalem w finale będzie zwycięzca hitu Polska - Włochy. Czechom w niedzielę pozostaje jeszcze walka o trzecie miejsce.

