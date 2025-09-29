Partner merytoryczny: Eleven Sports

Semeniuk zebrał się na wyznanie po mistrzostwach. Nagle padły takie słowa o żonie

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Kamil Semeniuk wrócił z mistrzostw świata ze swoim dziesiątym medalem zdobytym w biało-czerwonych barwach. Siatkarz z tego sezonu reprezentacyjnego ma wiele dobrych wspomnień, z czego spora część dotyczy m.in. przełożonego z ubiegłego roku ślubu oraz kolegów z drużyny. Z jednym z nich połączyła go szczególna więź, czym pochwalił się w mediach społecznościowych.

Kamil Semeniuk z żoną
Kamil Semeniuk z żonąInstagram/_kamil_semeniuk_, Lukasz KalinowskiEast News

Kamil Semeniuk radził sobie bardzo dobrze podczas turnieju i starał się całym sobą ratować zespół z opałów. Choć nie zawsze ta sztuka mu wychodziła, to przyjmujący może być z siebie po całym turnieju zadowolony - ostatecznie wraca zeń z dziesiątym medalem w Biało-Czerwonych barwach w karierze. 

Kamil Semeniuk zdobył się na wyznanie po mistrzostwach

Po mistrzostwach Semeniuk postanowił zdobyć się na wyznanie i podziękować jednemu ze swoich kolegów z drużyny. Chodziło o Jana Firleja, który towarzyszył mu przez cały czas zgrupowania. Panowie spali w jednym pokoju na każdej imprezie, na którą pojechali.

Kamil Semeniuk: Gdy chcesz zostać mistrzem, musisz pokonać wszystkich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Semeniuk postanowił podkreślić, jak ważna była dla niego obecność rozgrywającego Projektu Warszawa. "Zamknęliśmy z Jankiem drzwi do naszego pokoju po raz ostatni w tym sezonie reprezentacyjnym" - zaczął. Później można było przeczytać ciekawy fragment, w którym siatkarz wspomniał o swojej drugiej połówce.

Kamil Semeniuk zaczął pisać o żonie

"Przez te kilka miesięcy spędziliśmy ze sobą więcej czasu niż z naszymi drugimi połówkami - nie notując w tym czasie ani jednej awantury. Dzięki za ten czas roomie, było śmiesznie!" - zapewniał Semeniuk.

Widać, że panowie świetnie się dogadywali, co widoczne było również na nagranym przez Semeniuka filmiku. Warto przypomnieć, że w tym roku przyjmujący wziął ślub, który przełożył ze względu na igrzyska olimpijskie. To koniec sezonu reprezentacyjnego, więc jesienny czas we Włoszech spędzi już z małżonką.

Zawodnik siatkarski w polskim stroju wykonuje odbiór piłki podczas meczu, w tle widoczny kawałek siatki oraz fragment boiska i noga przeciwnika.
Kamil Semeniuk w trakcie meczu Polska - KanadaVolleyballWorldmateriały prasowe

