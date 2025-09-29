Semeniuk zebrał się na wyznanie po mistrzostwach. Nagle padły takie słowa o żonie
Kamil Semeniuk wrócił z mistrzostw świata ze swoim dziesiątym medalem zdobytym w biało-czerwonych barwach. Siatkarz z tego sezonu reprezentacyjnego ma wiele dobrych wspomnień, z czego spora część dotyczy m.in. przełożonego z ubiegłego roku ślubu oraz kolegów z drużyny. Z jednym z nich połączyła go szczególna więź, czym pochwalił się w mediach społecznościowych.
Kamil Semeniuk radził sobie bardzo dobrze podczas turnieju i starał się całym sobą ratować zespół z opałów. Choć nie zawsze ta sztuka mu wychodziła, to przyjmujący może być z siebie po całym turnieju zadowolony - ostatecznie wraca zeń z dziesiątym medalem w Biało-Czerwonych barwach w karierze.
Kamil Semeniuk zdobył się na wyznanie po mistrzostwach
Po mistrzostwach Semeniuk postanowił zdobyć się na wyznanie i podziękować jednemu ze swoich kolegów z drużyny. Chodziło o Jana Firleja, który towarzyszył mu przez cały czas zgrupowania. Panowie spali w jednym pokoju na każdej imprezie, na którą pojechali.
Semeniuk postanowił podkreślić, jak ważna była dla niego obecność rozgrywającego Projektu Warszawa. "Zamknęliśmy z Jankiem drzwi do naszego pokoju po raz ostatni w tym sezonie reprezentacyjnym" - zaczął. Później można było przeczytać ciekawy fragment, w którym siatkarz wspomniał o swojej drugiej połówce.
Kamil Semeniuk zaczął pisać o żonie
"Przez te kilka miesięcy spędziliśmy ze sobą więcej czasu niż z naszymi drugimi połówkami - nie notując w tym czasie ani jednej awantury. Dzięki za ten czas roomie, było śmiesznie!" - zapewniał Semeniuk.
Widać, że panowie świetnie się dogadywali, co widoczne było również na nagranym przez Semeniuka filmiku. Warto przypomnieć, że w tym roku przyjmujący wziął ślub, który przełożył ze względu na igrzyska olimpijskie. To koniec sezonu reprezentacyjnego, więc jesienny czas we Włoszech spędzi już z małżonką.