Rzadko spotykany dzień Polaków. "Fenomen na skalę światową"

Reprezentacja Polski pokonała w trzeciej kolejce fazy grupowej drużynę USA i z pierwszej pozycji awansowała do 1/8 finału. "Biało-Czerwoni" mają teraz aż cztery dni do następnego spotkania, co jak zauważył Paweł Pyziak w "Zagrywce Pyziaka", jest czymś niespotykanym.