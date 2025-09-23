Rywale Polaków mają kłopoty, chodzi o kluczowego gracza. Ważne informacje

Wyśmienicie podczas aktualnie trwających mistrzostwach świata radzi sobie reprezentacja Polski. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia zajęła pierwsze miejsce w fazie grupowej, pokonując 3:0 Rumunię i Katar oraz 3:1 Holandię. W ten sposób w 1/8 finału zmierzyła się z teoretycznie słabszą drużyną, Kanadą.

"Biało-Czerwoni" kolejny raz potwierdzili dobrą dyspozycję i wygrywając 3:1, zameldowali się w ćwierćfinale zmagań. W spotkaniu o strefę medalową mistrzostw zmierzą się z małą rewelacją turnieju, Turcją. Zespół Slobodana Kovaca sprawił ogromną niespodziankę, pokonując w fazie grupowej Japonię 3:0. Następnie kontynuowali świetną grę i pokonując 3:1 Holandię, pierwszy raz w historii awansowali do najlepszej ósemki rywalizacji.

Gra Turków opiera się głównie na dwóch graczach. Świetnie spisuje się atakujący, Adis Lagumdzija oraz przyjmujący Efe Mandiraci. Drugi z wymienionych może pochwalić się doskonałą zagrywką, co udowadnia 13 asów, które zgromadził w czterech meczach. Jego występ stoi jednak pod znakiem zapytania.

Mandiraci ma problemy, Turcja może wiele stracić

Jak poinformował Przegląd Sportowy Onet, 23-latek zmaga się z problemami mięśniowymi, które nie chcą go opuścić. W związku z tym może on nie być dostępny na najbliższe spotkanie.

Jeśli tak się stanie ciężar zdobywania punktów poza wspomnianym Adisem Lagumdziją będzie musiał wziąć drugi z przyjmujących... Mirza Lagumdzija, czyli brat atakującego.

Mecz Polska - Turcja odbędzie się w środę, 24 września. Początek spotkania zaplanowany jest na godz. 14:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport. Wygrany tej rywalizacji w półfinale zmierzy się z lepszym meczu Belgia - Włochy.

