Rywale Polaków mają kłopoty, chodzi o kluczowego gracza. Ważne informacje

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w środę siatkarze reprezentacji Polski powalczą z Turcją o strefę medalową mistrzostw świata. Zdecydowanymi faworytami są podopieczni Nikoli Grbicia, lecz rywale z pewnością będą chcieli sprawić niespodziankę. Wiele jednak wskazuje, że do spotkania mogą przystąpić bez jednej ze swoich największych gwiazd. Jak ustalił Przegląd Sportowy Onet, z problemami mięśniowymi zmaga się jeden z przyjmujących.

Siatkarze reprezentacji Turcji zagrają w ćwierćfinale MŚ
Siatkarze reprezentacji Turcji zagrają w ćwierćfinale MŚVolleyballWorldmateriały prasowe

Wyśmienicie podczas aktualnie trwających mistrzostwach świata radzi sobie reprezentacja Polski. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia zajęła pierwsze miejsce w fazie grupowej, pokonując 3:0 Rumunię i Katar oraz 3:1 Holandię. W ten sposób w 1/8 finału zmierzyła się z teoretycznie słabszą drużyną, Kanadą.

"Biało-Czerwoni" kolejny raz potwierdzili dobrą dyspozycję i wygrywając 3:1, zameldowali się w ćwierćfinale zmagań. W spotkaniu o strefę medalową mistrzostw zmierzą się z małą rewelacją turnieju, Turcją. Zespół Slobodana Kovaca sprawił ogromną niespodziankę, pokonując w fazie grupowej Japonię 3:0. Następnie kontynuowali świetną grę i pokonując 3:1 Holandię, pierwszy raz w historii awansowali do najlepszej ósemki rywalizacji.

Dowodzona przez selekcjonera Nikolę Grbicia reprezentacja Polski zagra w środę z Turcją na MŚ
MŚ siatkarzy

    Gra Turków opiera się głównie na dwóch graczach. Świetnie spisuje się atakujący, Adis Lagumdzija oraz przyjmujący Efe Mandiraci. Drugi z wymienionych może pochwalić się doskonałą zagrywką, co udowadnia 13 asów, które zgromadził w czterech meczach. Jego występ stoi jednak pod znakiem zapytania.

    Mandiraci ma problemy, Turcja może wiele stracić

    Jak poinformował Przegląd Sportowy Onet, 23-latek zmaga się z problemami mięśniowymi, które nie chcą go opuścić. W związku z tym może on nie być dostępny na najbliższe spotkanie.

    Jeśli tak się stanie ciężar zdobywania punktów poza wspomnianym Adisem Lagumdziją będzie musiał wziąć drugi z przyjmujących... Mirza Lagumdzija, czyli brat atakującego.

    Mecz Polska - Turcja odbędzie się w środę, 24 września. Początek spotkania zaplanowany jest na godz. 14:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport. Wygrany tej rywalizacji w półfinale zmierzy się z lepszym meczu Belgia - Włochy.

    Marcin Lepa: Dla serbskiej federacji ten wynik będzie bardzo rozczarowującyPolsat Sport

    Michał Gierżot atakuje w meczu Ligi Narodów z Turcją
    Reprezentacja siatkarzy

    26:28 w pierwszym secie, tak Turcy postraszyli Polaków. Michał Gierżot bohaterem

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
    Siatkarz w czerwonym stroju wykonuje atak nad siatką podczas meczu, blokowany przez zawodnika drużyny przeciwnej w niebieskiej koszulce, piłka znajduje się tuż nad siatką na hali sportowej.
    W ataku Efe Mandiraci, przyjmujący reprezentacji TurcjiVolleyballWorldmateriały prasowe
    Grupa siatkarzy ubranych w czerwone stroje sportowe stoi na boisku, zawodnicy przygotowują się do akcji lub omawiają strategię, w tle siatka do siatkówki oraz fragment hali sportowej.
    Siatkarze reprezentacji TurcjiVolleyballWorldmateriały prasowe

