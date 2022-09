Rywale byli lepsi. Polscy siatkarze przegrali finał mistrzostw świata

Przed spotkaniem polskich siatkarzy wskazywano jako nieznacznych faworytów, ale Włochów nikt nie lekceważył. Po tytuł sięgają zasłużenie - w ćwierćfinale pokonali mistrzów olimpijskich z Francji, w finale ustępujących mistrzów świata. "Biało-czerwoni" zaczęli od wygranego seta, potem przeżywali jednak sporo problemów. Tym razem zmiany trenera Nikoli Grbicia nie pomogły - fantastyczny turniej kończy się srebrnym medalem . Dla Włochów to czwarty tytuł w historii.

Polscy siatkarze zaczęli od udanego ataku Aleksandra Śliwki . Potem na parkiecie trwała wyrównana walka, to Włosi przez kilka minut mieli inicjatywę. Świetnie grali w obronie, zablokowali atak Bartosza Kurka . Udało im się to jednak w tym secie tylko raz, poza tym kapitan polskiej kadry zwykle przedzierał się na drugą stronę siatki.

Dwupunktowe prowadzenie gospodarze zyskali przy zagrywkach Marcina Janusza . Rywale błyskawicznie odpowiedzieli przy serwisach Danielego Lavii . “Biało-czerwoni" przegrywali już 17:21. Seta odwrócił Mateusz Bieniek . Przy jego zagrywce Polska wygrała cztery kolejne akcje, do tego pomógł w obronie. Pozytywny wpływ na grę miała podwójna zmiana, pozostali rezerwowi też niemal wskakiwali na parkiet. Seta wygranego 25:22 zakończył szczelny blok.

Polska - Włochy. Rywale nie dali się zgubić w drugim secie

Po polskich siatkarzach nie było jednak widać ani krzty zmęczenia. Rozpędzeni wygranym setem kolejnego zaczęli fantastycznie, od prowadzenia 3:0. Włosi byli jednak w stanie szybko wrócić do gry punkt za punkt . Częściej na prowadzeniu byli gospodarze, ale różnica wynosiła maksymalnie dwa punkty. Od włoskiego bloku odbijał się Kurek, Grbić zastąpił go więc Łukaszem Kaczmarkiem .

Mistrzostwa świata w siatkówce. Włosi byli za mocni

Drużyna prowadzona przez Ferdinando De Giorgiego grać w Spodku potrafi. Przed rokiem sięgnęła tu po mistrzostwo Europy. Grbić na początku trzeciej partii wrócił do Kurka, ale po kilkunastu akcjach znów odesłał go do rezerwy. Gospodarze przeżywali problemy, trener prosił o przerwę. Jego podopieczni rywali jednak nie dogonili.