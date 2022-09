Rywale boją się reprezentacji Polski? “Może obronić tytuł”

Tunezyjczycy wywalczyli awans do 1/8 finału jako trzecia drużyna grupy A. W spotkaniach z Serbią i Bułgarią nie udało im się ugrać nawet seta, ale zakwalifikowali się do drugiej rundy dzięki zwycięstwu z Portoryko. Zajęli czwartą pozycję w tabeli drużyn z trzecich miejsc. Zdecydowały “małe punkty" zdobywane w setach, a konkretnie ich ratio lepsze od Kanady o 0,009 .

- Naszym celem był awans do drugiej rundy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wiemy, że czeka nas trudny przeciwnik . Ale jesteśmy na mistrzostwach świata, to normalne - podkreśla Giacobbe w rozmowie z Interią.

Trener jak rolnik. Musi "zaglądać do ogrodu"

Dla Tunezji awans do 1/8 finału to wyrównanie najlepszego wyniku w historii startów na mistrzostwach świata. W 2006 r. afrykańscy siatkarze awansowali do drugiej fazy grupowej, ale w niej wygrali jedynie z Portoryko i pożegnali się z imprezą. Na tym etapie spotkali się też z Polakami, którzy bez problemów pokonali ich 3:0.