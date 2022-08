Rozbrajająca szczerość polskiego siatkarza. Tego potrzeba kadrze?

Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy podopieczni Nikoli Grbicia przygotują dobrą dyspozycję na mundial, może czuć się znacznie spokojniejszy. W dwóch pierwszych meczach memoriału, czyli najważniejszego testu przed główną imprezą, reprezentacja Polski nie straciła nawet seta. Co prawda w niektórych partiach musiała odrabiać straty, ale w końcówkach zawsze przeciągała linę na swoją stronę.

- To na pewno zaowocuje. W siatkówce najtrudniejsze jest chyba odwracanie ciężkich końcówek na swoją korzyść . I dobrze, że się nam to udaje - przekonuje Kochanowski. - Na razie te mecze nie są jeszcze grane na 100 procent, drużyny wychodzą różnymi składami, trenerzy jeszcze coś sprawdzają. Z hurraoptymizmem bym jeszcze poczekał, ale dobrze, że wygrywamy niezależnie od tego, jaką gramy szóstką.

Karol Kłos opowiedział, na co czekają polscy siatkarze

Z Argentyną do wyjściowego składu wskoczył m.in. Kłos. Doświadczony środkowy, mistrz świata z 2014 r., był po zwycięstwie w wyśmienitym humorze.

- Zwycięstwo zawsze cieszy. 3:0, nie straciliśmy dużo sił. W sobotę ostatni mecz, mam nadzieję, że również zwycięski. Potem już tylko jeden sparing przed mistrzostwami świata i “wypłaszczenie", na które my, wszyscy siatkarze, czekamy . Bo ostatnie dwa tygodnie naprawdę dały nam w kość. Było ciężko, ale miało tak być - zaznacza Kłos.

33-letni siatkarz w dość niekonwencjonalny sposób odpowiedział też na pytanie o to, czego zawodnicy potrzebują najbardziej w ostatnich dniach przed mistrzostwami świata. - Snu, odpoczynku i dużo dobrego jedzenia - stwierdził z uśmiechem.

Jakub Kochanowski: Ciężko powiedzieć, gdzie są nasze granice

Dwie wygrane 3:0 udowadniają, że forma reprezentacji Polski idzie w górę. Tym bardziej że obaj przeciwnicy byli z wysokiej półki. Irańczycy byli jedną z rewelacji tegorocznej Ligi Narodów, Argentyńczycy to brązowi medaliści ostatnich igrzysk olimpijskich.

- Jest coraz lepiej. Czas działa na naszą korzyść. Ciężko powiedzieć, gdzie są nasze granice. Najpopularniejsze powiedzonko trenera mówi o tym, żeby nigdy nie pozostawać zadowolonym z tego, co się ma. Tylko zawsze pracować, aby być lepszym. Tą dewizą chcemy się kierować. Mam nadzieję, że z czasem będziemy grać coraz lepiej. W porównaniu do Ligi Narodów chyba to widać - ocenia Kochanowski.