Rodacy Grbicia ogłaszają tuż przed meczem polskich siatkarzy. Zaskoczenie ws. trenera kadry

Serbowie jeszcze w 2019 r. cieszyli się z mistrzostwa Europy, ale od tamtej pory siatkarzom z Bałkanów trudno o kolejne sukcesy. Drużyna, w której główne role odgrywali Marko Podrascanin czy Uros Kovacević, nie przywoziła medali z kolejnych turniejów. Co więcej, zaczęła popadać w przeciętność.

W tym sezonie w kadrze nie było już większości najbardziej doświadczonych zawodników, ale przełomu nie widać. Drużynę przed startem rozgrywek objął Gheorghe Cretu, a pod jego wodzą Serbowie najpierw z trudem utrzymali się w Lidze Narodów - zajęli 16. miejsce w stawce 18 drużyn - a potem odpadli z mistrzostw świata już w 1/8 finału.

Klamka zapadła. Serbia ogłasza decyzję w sprawie Gheorghe Cretu

Porażkę 2:3 z drużyną z Azji w Serbii przyjęto źle - między innymi z uwagi na okoliczności, w jakich do niej doszło. Serbowie prowadzili 1:0 i 2:1, ale nie potrafili wykorzystać przewagi i kompletnie zawiedli w tie-breaku. Media w kraju pisały o "szokującej porażce", niektóre wręcz o "wstydzie".

"Jesteśmy na początku nowej drogi. Mieliśmy mnóstwo problemów. Zawodnicy występowali razem po raz pierwszy w tym sezonie. Wcześniej przez całe lato graliśmy z młodszymi siatkarzami, by ci bardziej doświadczeni mogli wrócić" - starał się tłumaczyć Cretu.

Taka narracja szkoleniowca najwyraźniej trafiła do serbskich działaczy. Mimo kolejnego nieudanego występu na ważnej imprezie zdecydowali bowiem, że Cretu pozostanie u sterów kadry. Stanowisko federacji w rozmowie ze "Sportskim Żurnalem" przedstawił Ivan Kneżević, jej sekretarz generalny.

Cretu ma kontrakt w formule dwa plus dwa lata. Naszym celem było stworzenie sztabu szkoleniowego na kolejne cztery sezony i zapewnienie im spokoju. Ale Cretu był uczciwy, sam powiedział, że chce kontraktu dwa plus dwa. Chce dać z siebie wszystko, a jeśli w pewnym momencie nie będziemy zadowoleni, odejdzie. To jest całkowicie w porządku. I po rozmowach ze wszystkimi zawodnikami widzę, że są bardzo zadowoleni, zrobili postępy, zwłaszcza ci młodsi

Serbowie z kolejną porażką. W mistrzostwach świata pozostał im tylko Nikola Grbić

Rodacy Nikoli Grbicia, selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski, ogłosili więc decyzję w sprawie Cretu jeszcze w trakcie mistrzostw świata na Filipinach. Ostatnim serbskim akcentem w turnieju jest właśnie obecność Grbicia, który wprowadził "Biało-Czerwonych" do strefy medalowej kolejnego turnieju. W sobotę poprowadzi ich w hitowym półfinale Polska - Włochy. Serbowie po raz ostatni grali w półfinale MŚ w 2018 r., ale skończyli turniej na czwartym miejscu.

Po drugiej stronie turniejowej drabinki doszło do sporych niespodzianek. Skorzystały na nich drużyny z Bułgarii i Czech, które stworzyły sensacyjną parę półfinałową. Czesi w ćwierćfinale pokonali Iran, czyli pogromcę reprezentacji Serbii.

Nikola Grbić: Dla nas najważniejszy będzie nasz poziom. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarzy. Gheorghe Cretu, trener reprezentacji Serbii VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Jovović, rozgrywający reprezentacji Serbii VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Serbii volleyballworld.com materiały prasowe