Rodacy Grbicia ogłaszają tuż przed meczem polskich siatkarzy. Zaskoczenie ws. trenera kadry
Serbia ma za sobą kolejny nieudany turniej. Z siatkarskimi mistrzostwami świata rodacy Nikoli Grbicia pożegnali się już w 1/8 finału, przegrywając po tie-breaku z Iranem. Porażka, którą serbskie media nazwały "szokującą", zakończyła jeden z najsłabszych sezonów tamtejszej siatkówki od lat. Teraz serbska federacja, jeszcze przed półfinałami turnieju na Filipinach, ogłosiła decyzję w sprawie przyszłości trenera Gheorghe Cretu.
Serbowie jeszcze w 2019 r. cieszyli się z mistrzostwa Europy, ale od tamtej pory siatkarzom z Bałkanów trudno o kolejne sukcesy. Drużyna, w której główne role odgrywali Marko Podrascanin czy Uros Kovacević, nie przywoziła medali z kolejnych turniejów. Co więcej, zaczęła popadać w przeciętność.
W tym sezonie w kadrze nie było już większości najbardziej doświadczonych zawodników, ale przełomu nie widać. Drużynę przed startem rozgrywek objął Gheorghe Cretu, a pod jego wodzą Serbowie najpierw z trudem utrzymali się w Lidze Narodów - zajęli 16. miejsce w stawce 18 drużyn - a potem odpadli z mistrzostw świata już w 1/8 finału.
Był gwiazdą polskiej kadry, tak ocenia szanse "Biało-Czerwonych" z Włochami. Wskazał na zachowanie Kurka
Klamka zapadła. Serbia ogłasza decyzję w sprawie Gheorghe Cretu
Porażkę 2:3 z drużyną z Azji w Serbii przyjęto źle - między innymi z uwagi na okoliczności, w jakich do niej doszło. Serbowie prowadzili 1:0 i 2:1, ale nie potrafili wykorzystać przewagi i kompletnie zawiedli w tie-breaku. Media w kraju pisały o "szokującej porażce", niektóre wręcz o "wstydzie".
"Jesteśmy na początku nowej drogi. Mieliśmy mnóstwo problemów. Zawodnicy występowali razem po raz pierwszy w tym sezonie. Wcześniej przez całe lato graliśmy z młodszymi siatkarzami, by ci bardziej doświadczeni mogli wrócić" - starał się tłumaczyć Cretu.
Taka narracja szkoleniowca najwyraźniej trafiła do serbskich działaczy. Mimo kolejnego nieudanego występu na ważnej imprezie zdecydowali bowiem, że Cretu pozostanie u sterów kadry. Stanowisko federacji w rozmowie ze "Sportskim Żurnalem" przedstawił Ivan Kneżević, jej sekretarz generalny.
Cretu ma kontrakt w formule dwa plus dwa lata. Naszym celem było stworzenie sztabu szkoleniowego na kolejne cztery sezony i zapewnienie im spokoju. Ale Cretu był uczciwy, sam powiedział, że chce kontraktu dwa plus dwa. Chce dać z siebie wszystko, a jeśli w pewnym momencie nie będziemy zadowoleni, odejdzie. To jest całkowicie w porządku. I po rozmowach ze wszystkimi zawodnikami widzę, że są bardzo zadowoleni, zrobili postępy, zwłaszcza ci młodsi
Serbowie z kolejną porażką. W mistrzostwach świata pozostał im tylko Nikola Grbić
Rodacy Nikoli Grbicia, selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski, ogłosili więc decyzję w sprawie Cretu jeszcze w trakcie mistrzostw świata na Filipinach. Ostatnim serbskim akcentem w turnieju jest właśnie obecność Grbicia, który wprowadził "Biało-Czerwonych" do strefy medalowej kolejnego turnieju. W sobotę poprowadzi ich w hitowym półfinale Polska - Włochy. Serbowie po raz ostatni grali w półfinale MŚ w 2018 r., ale skończyli turniej na czwartym miejscu.
Po drugiej stronie turniejowej drabinki doszło do sporych niespodzianek. Skorzystały na nich drużyny z Bułgarii i Czech, które stworzyły sensacyjną parę półfinałową. Czesi w ćwierćfinale pokonali Iran, czyli pogromcę reprezentacji Serbii.