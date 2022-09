Rewolucja na siatkarskich MŚ? Federacja snuje plany

Zdaniem Czyszanowskiego władze FIVB, w trosce o rozwój dyscypliny i szukanie szans na zaistnienie, myślą o tym, by przenieść rozgrywanie siatkarskich mistrzostw świata na lata nieparzyste tak, by nie nachodziły na siebie z piłkarskim mundialem.

Jak poinformował dziennikarz TVP Sport, to jednak nie koniec zmian. Siatkarskie władze rozważają ponoć, by poszerzyć czempionat aż do 32 zespołów i dać szanse awansu krajom, które obecnie nie mogą przebić się do głównego turnieju i udział kończą w eliminacjach.