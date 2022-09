Reprezentant Polski o stresie na meczu i na porodówce. “Tu go nie ma”

W 2006 r., w trakcie mistrzostw świata w Japonii, po raz pierwszy ojcem został bowiem Michał Winiarski . Wówczas okazało się to dobrym znakiem, bo świeżo upieczony ojciec był jednym z najważniejszych siatkarzy w kadrze Raula Lozano , która zdobyła srebrny medal. To był pierwszy krążek wywalczony przez polskich siatkarzy w XXI wieku.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Bartosz Kwolek nie zemdlał

- To, że syn urodził mi się akurat w tym momencie, to zbieg okoliczności. Czy dobrze, czy niedobrze, że akurat w tym czasie, nie wiem. Ja się mocno cieszę i miło ze strony chłopaków, że cieszą się razem ze mną - podkreśla Kwolek.

Polska - USA. "Trzeba pogratulować Amerykanom"

- Trzeba pogratulować Amerykanom, że podnieśli się po stanie 0:2. Wchodząc w tie-break to oni mieli nad nami mentalną przewagę. Byli nakręceni, my trochę zgaśliśmy. Duża klasa naszej drużyny, że potrafiła się odbudować i wygrać tie-breaka. Brazylia w sobotę? Może dobrze, że nie będzie jakiejś strasznie dużej przerwy. Mamy dzień wolnego, wydaje mi się, że to wystarczy, by mieć ciągłość grania. Zagrać jeszcze dwa mecze, wygrać i wtedy możemy się cieszyć - mówi Kwolek.