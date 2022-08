Reprezentacja Tunezji spisała się jak ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Uczestnik mistrzostw świata bierze lekcję od ZAKSY

Kilka dni temu Portorykańczycy tuż po przylocie do Polski zmierzyli się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Polska drużyna grała w mocno rezerwowym składzie a mimo to wygrała cztery sety (3-0 plus set dodatkowy). Portorykańczycy przegrywali do 16, do 10 i do 15... - Nie martwię się o ten wynik. Chcieliśmy żeby chłopcy postawili stopę w Polsce. ZAKSA to jeden z najsilniejszych klubów na świecie - mówił trener Ossie Antonetti. Portorykańczycy podkreślają, że najbardziej brak im kontaktów z drużynami na międzynarodowym poziomie.