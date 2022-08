Publika pokazała w Spodku, że jest w świetnej formie. Bilety wyprzedane!

Choć Spodek nie był wypełniony do ostatniego miejsca, bo część miejsc na bokach górnych sektorów była pusta - fani stworzyli atmosferę wyjątkowo gorącą. Do tego mecz - mimo, że Polska wygrała dość łatwo - był jednak emocjonujący, a publiczność bawiła się od początku do końca. Kiedy spiker podczas jednej z przerw ogłosił falę, wyglądało jakby Spodek był wręcz stęskniony za tą komendą. To była fala o rozmiarach jakie wywołują zachwyt u surferów na Hawajach.