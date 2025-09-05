Artur Gac, Interia: Bardzo miło spotkać cię w Łodzi. Świetnie, że przyjechałeś w tak ważnym momencie, na poniekąd generalny sprawdzian, a już na pewno ostatni test kadry przed MŚ. Co czujesz jako ważny członek tej ekipy, który od pewnego czasu boryka się z własnymi problemami ze zdrowiem?

Aleksander Śliwka: - Jeszcze dwa miesiące temu byłem z chłopakami. Myślę, że to, że tu przyjechałem, było bardziej dla mnie. Żeby troszkę uśmiechnąć się w tym trudnym czasie dla siebie i zobaczyć chłopaków, pogadać z nimi, przybić piątkę i życzyć powodzenia na mistrzostwach świata. Bardzo chciałem się pojawić na meczu, zanim jeszcze polecą na Filipiny. Także bardzo się cieszę, że mogłem się z nimi wszystkimi zobaczyć. Z niektórymi porozmawiać troszkę dłużej, z niektórymi trochę krócej, ale potrzebne mi to też było, żeby wnieść trochę pozytywnej energii.

Hamowałeś się, by nie zrobiło się zbyt emocjonalnie, a bardziej pożegnać chłopaków w duchu bojowym? Obserwowałem, jak żegnali się z tobą, nikt pewnie nie chciał się nadto rozczulać, ale mowa ciała wiele mówiła. Po prostu widać było silną więź.

- O rozczulaniu nie było mowy. Jestem w kontakcie z chłopakami i oni wiedzą, jak wygląda moja sytuacja. Jest naprawdę nieźle. Wprawdzie jeszcze jeden zabieg przede mną, ale powiedzmy, rokowania są obiecujące - że wrócę do pełnej sprawności i do grania. Po prostu potrzebuję czasu, a chłopaki mają swoje zadania. Są profesjonalistami, grają wiele turniejów pod dużą presją. Jest mi bardzo miło, jak mogę się z nimi spotkać i pogadać, ale wiem, że oni będą skupieni na celu i nic ich, że tak powiem, nie wytrąci z tego i osiągną sukces.

Trener Nikola Grbić, na pierwszy rzut oka może szorstki, przytulił cię po ojcowsku, dotknął dłonią buzi. Ładny to był obrazek.

- Generalnie ja sam czuję się mocno zżyty z tą grupą, bo jestem w niej parę dobrych lat. Z niektórymi chłopakami grałem w klubach i w reprezentacji wiele lat, a z trenerem Nikolą też od wielu lat pracujemy razem. Myślę, że z całą tą ekipą łączy mnie duża więź, dlatego było dla mnie bardzo ważne, żeby się z nimi jeszcze zobaczyć przed wylotem i życzyć im powodzenia. Sam chcę wrócić do zdrowia, aby dołączyć do nich jak najszybciej.

Na bazie tego wszystkiego, co sam obserwujesz, a także regularnych rozmów z chłopakami, widzisz w dalszym ciągu niezawodną maszynę, czyli wszystko właściwie zaprogramowane, właściwie zaprojektowane? Wszystko wskazuje na to, że oczekiwana dyspozycja będzie przychodziła wraz z trwaniem mistrzostw, bo wiemy, że jeszcze w grupie forma ma się rozwijać.

- Tak. Myślę, że tutaj akurat nie mam żadnych wątpliwości, że wszystko jest dobrze zaplanowane. Najważniejsze jest zdrowie chłopaków, a reszta została przed nich już w dużej mierze wypracowana. Mamy tak naprawdę wszystko, żeby osiągnąć tam sukces. Mamy doświadczony sztab szkoleniowy, świetną drużynę, również z doświadczonymi zawodnikami, którzy zdobywali już wszelkie trofea, wiedzą, jak grać pod presją. Widać po chłopakach, że coraz lepiej i swobodniej czują się na boisku. Takie elementy, nad którymi pracowali na treningach, funkcjonują naprawdę dobrze w tych meczach kontrolnych. Dlatego ja jestem absolutnie spokojny, bo znam tę drużynę i wiem, że mogą pokonać absolutnie każdego na świecie.

Pomówmy o twoim zdrowiu i leczeniu stawu skokowego. Wspomniałeś, że przed tobą jeszcze jeden zabieg. Jak poważny on będzie i jak długo planowo powinna potrwać dalsza rekonwalescencja?

- Czeka mnie jeszcze zabieg rekonstrukcji więzadła w kostce. To jest zabieg, który ma mi, powiedzmy, zapewnić większą stabilność tej stopy w przyszłości. I z tego, co mówi doktor w kwestii powrotu do pełnej sprawności, jeśli wszystko dobrze pójdzie, powinienem w grudniu trenować już w szóstkach i dołączyć do swojej drużyny klubowej.

To nie jest taka najgorsza perspektywa. Myślałem, że zarysowujesz bardziej odległą w czasie.

- Nie, nie. Wygląda to naprawdę dobrze, do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem. Na początku może rzeczywiście nie było wiadomo, jak to się potoczy, ale w tej chwili liczę, że po tym zabiegu już tylko będę szedł do przodu. Mam nadzieję w tym roku jeszcze zagrać w meczu i kibice będą mogli zobaczyć mnie na boisku.

Zakolegowałeś się trochę z tym sprzętem, który pomaga ci się przemieszczać?

- Owszem, jest mi dużo wygodniej. Chodzę już o kulach coraz lepiej i coraz szybciej, ale na takich większych powierzchniach ta hulajnoga znacznie pomaga. Zresztą wiedziałem, że ostatnio w siatkówce jest popularna, bo trener reprezentacji Stanów Zjednoczonych również się o takich porusza. Ja sam inspirację zaczerpnąłem też ze Stanów od zawodników NBA, którzy po takich kontuzjach stóp takich pojazdów używają.

Rozmawiał: Artur Gac, Atlas Arena

Aleksander Śliwka i Nikola Grbić. Więcej pisać nie trzeba... PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Aleksander Śliwka na swoim pojeździe, który pomaga mu przemieszczać się po kontuzji stawu skokowego w prawej nodze Artur Gac PUSTE