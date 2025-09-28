Przykre obrazki w meczu Polaków o brąz mistrzostw świata. Kompromitacja
Po bolesnej porażce siatkarskiej reprezentacji Polski z Włochami 0:3 w półfinale mistrzostw świata, podopiecznym Nikoli Grbicia pozostała walka o brąz. Pierwsze niedzielne spotkanie było niezwykle ważne - przede wszystkim dla Polaków i Czechów. Jak się okazuje, lokalna publiczność nie dopisała tak licznie, jak na poprzednie starcia z udziałem biało-czerwonych. Te obrazki to kompromitacja organizatorów.
Mecz o brązowy medal mistrzostw świata nazywany jest często meczem pocieszenia i trudno się nie zgodzić. Polacy mieli apetyt na złoto po tym, jak okazali się najlepsi w tegorocznej Lidze Narodów. Po porażce 0:3 z Włochami, przyszło im jednak walczyć z Czechami o brązowy krążek. Jak się okazało, przy niewielkiej publiczności.
Publiczność zgromadzona na Filipinach nastawiona była przede wszystkim na drugie, ważniejsze spotkanie dnia - finał pomiędzy Włochami i Bułgarią. To doprowadziło do sytuacji, w której nawet komentatorzy Polsatu Sport zwrócili uwagę na fakt, że na trybunach nie pojawiło się zbyt wielu kibiców.
Sytuację ratowali fani siatkówki z Polski oraz Czech. Obrazki, jakie pokazało w telewizji oraz zdjęcia, jakie publikowali w mediach społecznościowych dziennikarze, ujawniły porażkę organizatorów, którzy nie byli w stanie zainteresować meczem o 3. miejsce lokalnej społeczności.
- Myślę, że drugi, mały mecz rozegra się na trybunach... Tak się rozglądamy i z Tomkiem (Swędrowskim - przyp. red.) widzimy, że niestety Filpińczycy nie wpadli, ale za to dużo Czechów i Polaków widocznych, bo w barwach narodowych. Kibice z tych krajów będą pewnie robili atmosferę - zauważył Wojciech Drzyzga.
Polscy fani siatkówki mogli przyzwyczaić się do tego, że nawet na meczach towarzyskich reprezentacji, na trybunach pojawia się komplet publiczności, a nawet jeśli nie, to i tak hala jest prawie wypełniona.
Na Filipinach wygląda to jednak zupełnie inaczej. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się jedynie mecze z udziałem najlepszych reprezentacji na świecie, co nie umknęło uwadze zawodników, w tym Bartosza Kurka.
Nie brakowało również głosów, że mistrzostwa świata na Filipinach to w zasadzie niewypał i tego typu impreza mogłaby odbywać się w miejscu, gdzie zostałaby bardziej doceniona.