Znicz w prezencie dla kolegi. "W sam raz na mały upominek"

Wielu Amerykanów przyjaźni się z polskimi siatkarzami. Czasami przybyszom zza oceanu większe problemy niż gra sprawia jednak adaptacja do polskich warunków. Takie problemy miał m.in. Shoji. 33-letni libero największą gafę popełnił w odwiedzinach u Aleksandra Śliwki. Po drodze do mieszkania klubowego kolegi jego uwagę zwróciła, jak to opisał, lampa w kształcie choinki. Uznał, że to idealny prezent przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem.