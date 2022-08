Polacy rozbili Bułgarię 3-0 , rywale ani razu nie zdobyli więcej niż 20 punktów. - Nie powiedziałbym jednak, że to był jeden z łatwiejszych meczów. Po prostu akurat my zagraliśmy bardzo dobrze. Kiedy dominuje się przeciwnika nie zawsze oznacza to, że przeciwnik gra źle. W pierwszym secie rzeczywiście zdominowaliśmy Bułgarów, właściwie byliśmy lepsi w każdym elemencie gry - stwierdził Jakub Kochanowski .

Kochanowski cieszył się, że po miażdżącym początku jego drużyna utrzymała koncentrację w kolejnych setach. - Jednak takie sety jak nasz pierwszy, mogą być czasem niebezpieczne . Dlaczego? Bo mogłoby się wydawać, że drużyna przeciwna jest w słabej dyspozycji i może nie mieć wielkiej motywacji do dalszego grania, a przecież jest wręcz przeciwnie: po tak przegranym secie drużyna ma jeszcze większą motywację żeby się odegrać! W efekcie to może być pułapka sprawiająca, że role mogą się odwrócić i wtedy jest bardzo ważne żeby utrzymać odpowiednią mentalność. Wtedy próbujemy skupić się na tym żeby utrzymać koncentrację, pozostać mentalnie na tym samym poziomie. Udało się - cieszył się Polak.

Co dalej? - Jutro chwila wytchnienia, może poszlifujemy elementy, które nie do końca dobrze wyglądały, a potem z pełną energią na kolejny mecz. Co nie wychodziło? Trochę faulowaliśmy... Ale to był pierwszy mecz, w nim nie wszystko jeszcze musi być perfekcyjne - uznał.