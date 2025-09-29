Przegrali z Polską, a teraz taki ruch. Siatkarz rozwiewa wątpliwości. To koniec

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mecz z Polską był dla Czechów wyjątkowy - walczyli o pierwszy od 59 lat medal mistrzostw świata siatkarzy. Po spotkaniu o trzecie miejsce świętowali jednak "Biało-Czerwoni", którzy po raz czwarty z rzędu zameldowali się na podium MŚ. Czesi na sensacyjnym czwartym miejscu mogą budować mocną drużynę na kolejne turnieje, ale już bez kapitana. Ten ogłosił swoją decyzję w sprawie przyszłości tuż po niedzielnym spotkaniu.

Adam Zajicek (w ataku) ogłosił decyzję po meczu Polska - Czechy
Adam Zajicek (w ataku) ogłosił decyzję po meczu Polska - CzechyVolleyballWorldmateriały prasowe

Mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach przejdą do historii jako turniej pełen niespodzianek. Kilka faworyzowanych drużyn nie przebrnęło nawet fazy grupowej, do strefy medalowej dostały się za to Bułgaria i Czechy - przed turniejem klasyfikowane poza czołową dziesiątką rankingu FIVB. W czołowej ósemce po raz pierwszy w historii zameldowała się Turcja, do fazy pucharowej kosztem mistrzów olimpijskich z Francji awansowała Finlandia.

Największą sensacją turnieju byli jednak Czesi. Miejsce w czołowej czwórce turnieju to ich najlepszy wynik, odkąd grają samodzielnie pod czeską flagą. Wcześniej osiągali sukcesy pod szyldem Czechosłowacji, poprzednio w najlepszej czwórce MŚ byli w 1970 r. Ostatni medal zdobyli jeszcze cztery lata wcześniej.

Siatkarz ogłasza decyzję po meczu Polska - Czechy. To już koniec

Niedzielny mecz z Polską był więc dla nich historycznym wydarzeniem. Byli w stanie postawić się wyżej notowanym "Biało-Czerwonym" i wyrwać im seta, ale ostatecznie musieli obejść się smakiem. To polscy siatkarze po raz czwarty z rzędu kończą mistrzostwa świata na podium.

Czeską drużynę do świetnego wyniku poprowadzili występujący w PlusLidze Patrik Indra i Lukas Vasina, ale nie brakowało też w niej siatkarzy występujących na co dzień w dużo słabszych rozgrywkach niż polska liga. Jednym z nich był środkowy Adam Zajicek, kapitan drużyny, który przez całą karierę gra w lidze czeskiej. Od 2023 r. występuje w drużynie Kladno Volejbal.

Mimo że w wieku 32 lat właśnie świętuje największy sukces w karierze, tuż po porażce z Polską ogłosił zaskakującą decyzję. Zajicek kończy grą w reprezentacji Czech.

Było warto, ale kosztuje mnie to brak możliwości obserwowania, jak moje dzieci dorastają i się zmieniają. W moim wieku to już nie ma sensu, więc dla mnie to był ostatni mecz w kadrze. Życie toczy się dalej. Jestem zadowolony z mojej kariery w reprezentacji, naprawdę mi się tu podobało. Muszę podziękować chłopakom za to, co tu stworzyliśmy – za więź między nami i to, co osiągnęliśmy w tym turnieju
przekazał środkowy, cytowany przez oficjalny serwis internetowy czeskiej federacji.

Czesi z historycznym wynikiem, ale czują niedosyt. "Czegoś nam brakowało"

Czwarte miejsce z Filipin jest najlepszym wynikiem Zajicka z reprezentacją Czech. Poza tym zdobywał z nią medale Ligi Europejskiej. Tego lata na turnieju w Brnie, w finałach Złotej Ligi Europejskiej, Czesi zdobyli srebrny medal - w klasyfikacji końcowej ustąpili tylko Finlandii.

"To słodko-gorzkie. Było blisko, ale jednocześnie daleko. W pewnych momentach szczęście nam nie sprzyjało, mimo że walczyliśmy. Gra drużyny była świetna, ale wciąż czegoś nam brakowało. Czwarte miejsce jest tego wynikiem" - podsumowuje MŚ Zajicek.

    Mś siatkarzy. Polska - Czechy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Siatkarz w niebieskim stroju wykonuje efektowną obronę wślizgiem przy parkiecie, podczas gdy dwóch zawodników drużyny przeciwnej w białych strojach obserwuje akcję.
    Adam Zajicek po MŚ kończy z grą w reprezentacji CzechVolleyballWorldmateriały prasowe
    Grupa sześciu siatkarzy ubranych w czerwone stroje świętuje razem zdobyty punkt w trakcie meczu siatkówki, stojąc w kręgu za siatką na jasnym parkiecie.
    Siatkarze reprezentacji Czech, z nr 5 Adam ZajicekVolleyballWorldmateriały prasowe
    Grupa siatkarzy w niebieskich i czerwonym stroju świętuje zdobycie punktu na boisku, zawodnicy stoją w okręgu z wyciągniętymi rękami, radość i sportowa atmosfera są dominujące w scenie.
    Siatkarze z Czech, drugi z lewej Adam ZajicekVolleyballWorldmateriały prasowe

