Przegrali seta, omijają Polskę i USA. Rywale odpadają z MŚ

Regulamin mistrzostw świata w Polsce pozostawia wiele do życzenia i umożliwia kalkulacje. Wysokie zwycięstwo 3:0 w środowym spotkaniu skazywało Ukrainę na grę w 1/8 finału z Amerykanami. Przegrany set sprawia, że trafią na niżej notowaną Holandię. Z drugiej strony stracą atut dużego wsparcia własnych kibiców - w Katowicach na każdym meczu oklaskiwało ich co najmniej kilkuset ukraińskich fanów. Rozstawienie z dziesiątką oznacza wyjazd na kolejne mecze do Słowenii i perspektywę gry w ćwierćfinale ze współgospodarzami turnieju. A już Portoryko w środę sprawiło im nieco kłopotów.