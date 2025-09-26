Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przed Polakami najtrudniejszy mecz na MŚ. Tomasz Fornal walczy z czasem, są nowe wieści

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Już niewiele dzieli nas od półfinałowego starcia reprezentacji Polski z Włochami. Z pewnością to spotkanie można nazwać "przedwczesnym finałem" mistrzostw świata na Filipinach, bowiem po drugiej stronie drabinki sensacyjnie znalazł się kadry Bułgarii i Czech. Polscy zawodnicy walczą z czasem, jeśli chodzi o występ Tomasza Fornala. Rzecznik naszej kadry przekazał nowe wieści ws. stanu zdrowia przyjmującego.

Tomasz Fornal
Tomasz FornalMichal Dubiel/REPORTEREast News

Mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach weszły w fazę medalową. W jednym półfinale sensacyjnie zagrają Bułgaria i Czechy, a w drugim, już mniej zaskakująco, Polska i Włochy. Ten drugi pojedynek spokojnie można nazwać "przedwczesnym finałem", patrząc na rangę tych ekip. Mowa w końcu o liderze oraz wiceliderze światowego rankingu FIVB.

Reprezentacja Italii to dosyć spora bolączka kadry Nikoli Grbicia. W sierpniu, przy okazji tegorocznej Ligi Narodów biało-czerwonym udało się wygrać z Włochami 3:0, jednak wcześniej, w czerwcu przegraliśmy 2:3. Z kolei rok temu w fazie grupowej Igrzysk Olimpijskich w Paryżu przegraliśmy 1:3. Natomiast we wrześniu 2022 roku nie sprostaliśmy im w finale mundialu, sięgając ostatecznie po srebrny medal.

Mecz reprezentacji Polski z Włochami odbędzie się jutro, 27 września o godz. 12:30 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz w Polsat Box Go. Relacja tekstowa na stronie Interii Sport.

Co ze zdrowiem Tomasza Fornala? Rzecznik prasowy przekazał nowe wieści

Co najmniej od meczu z Kanadą Tomasz Fornal zmaga się z urazem pleców. Z tego powodu nie zagrał w ćwierćfinale przeciwko Turcji. W tym spotkaniu został wpisany na listę zawodników jako libero. Nikola Grbić jasno zasugerował tym ruchem, że daje swojemu siatkarzowi dojść do pełni sprawności, nie ryzykując pogłębieniem kontuzji.

    Fornal podkreślał w rozmowach, że jego uraz nie jest poważny. Niemniej, wymaga od niego oszczędzania sił. Po ostatnim meczu z Turcją przyznał, że fizjoterapeuci zadbali już o niego. Przyjmujący reprezentacji Polski nie traci nadziei na sobotni występ.

    - Fizjoterapeuci już mają coś zaplanowane w głowie. Będziemy działać, robić ćwiczenia, żebym mógł w sobotę przystąpić do meczu jako pełnoprawny zawodnik. Mam nadzieję, że w sobotę będę gotowy do gry i by pomóc chłopakom, jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. W przyrodzie musi być trochę równowagi. Jak przez cały sezon nie miałem problemów, to musi to znaleźć jakieś ujście - mówił Tomasz Fornal, cytowany przez eurosport.tvn24.pl.

    Teraz o stanie zdrowie Tomasza Fornala poinformował rzecznik polskiej kadry Mariusz Szyszko. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że sytuacja siatkarza nie jest do końca pewna. W ostatnim treningu reprezentacji Polski jednak wziął udział.

    Sytuacja Tomasza Fornala nie jest jasna. Uczestniczył w piątkowym treningu. Postępuje zgodnie z zaleceniami fizjoterapeutów. Ostateczną decyzję odnośnie do jego udziału w półfinale podejmie w sobotę Nikola Grbić.
    Mariusz Szyszko, cytowany przez TVP Sport.
    Czy Tomasz Fornal zagra w półfinale MŚ? "Jest lepiej". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Trener drużyny siatkarskiej w białej koszulce energicznie gestykuluje i wydaje polecenia, obok siatkarz w czerwonym stroju z numerem 21 ma na twarzy grymas sugerujący sportowe emocje lub rozczarowanie.
    Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu selekcjoner Nikola Grbić oraz Tomasz FornalMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Siatkarz w ciemnym stroju reprezentacyjnym Polski z jasnymi włosami farbowanymi na różowo po jednej stronie, skupiony, stojący na boisku podczas meczu sportowego.
    Tomasz FornalMarcin GolbaAFP
    Siatkarz ubrany w zielony strój sportowy z numerem 21 oraz emblematami sponsorów i flagą Polski, wyróżniający się charakterystycznie zafarbowanymi włosami, znajduje się na hali sportowej przy siatce, w tle rozmyte trybuny z widownią.
    Tomasz FornalMarcin GolbaAFP

