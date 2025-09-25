Artur Gac, Interia: Najważniejsza wiadomość z punktu widzenia polskich kibiców jest taka, że reprezentacja Polski zameldował się w strefie medalowej. Przeszliśmy na razie te mistrzostwa bezboleśnie. Jaka jest Pana perspektywa?

Sebastian Świderski: - Bezboleśnie to nie wiem, bo słyszeliśmy, że było dużo problemów zdrowotnych, wirusówek. Ostatnio właśnie Tomek Fornal jest z problemami, ale myślimy, że to wszystko już za nami i teraz ostatnie dwa najważniejsze mecze tego turnieju. Wszystkie ręce na pokład, jak to w starym porzekadle. Trzeba zapomnieć o bólu i zostawić serducho na boisku, bo w półfinale jest przeciwnik z najwyższej półki. Trochę dziwna to drabinka, że pierwsza z drugą drużyną w rankingu FIVB spotyka się w półfinale, ale tak wyszło. Trzeba się z tym zmierzyć i trzeba tę przeszkodę też pokonać.

Mamy tutaj też doskonały przykład Belgów, którzy w grupie wygrywają z Włochami, a w ćwierćfinale Włosi znów pojawiają się na ich drodze i eliminują z turnieju tuż przed strefą medalową.

- Tak, dokładnie. Dlatego trochę ten system jest dziwny, to układanie drabinek też jest dziwne. Nie wiem dlaczego, czy to z pośpiechu, czy to było zaplanowane. Jednak wiedzieliśmy wcześniej o tym systemie grania, więc teraz nie ma co narzekać, trzeba go zaakceptować i walczyć. Inne drużyny, wielcy faworyci jak chociażby Francja czy Brazylia, są już w domu od dłuższego czasu, więc trzeba było być naprawdę bardzo skoncentrowanym.

Jeszcze kończąc wątek systemu. Czy w momencie, kiedy on był zatwierdzany, pojawił się, nazwijmy to, ruch oporu, czyli mocny sprzeciw, iż jest to wszystko trochę bez sensu? Czy w sumie sami nie wiedzieliście jak to wyjdzie w praktyce?

- Tak naprawdę nikt nie wiedział jak to w praktyce będzie. Zostało to przekazane, przedstawione i zaakceptowane. Bez jakiejś tam większej analizy ze strony FIVB czy rozmów nad tym systemem. Na pewno, według mnie, jest to do poprawy i lekkich zmian. Chociaż z drugiej strony trzeba wyjść i wygrać wszystkie spotkania, a najważniejsze są od 1/8 do samego finału, żeby zdobyć mistrzostwo świata. A jakbyśmy zmienili system, to może by było więcej mieszania i kombinowania w ostatniej kolejce grupowej, czy ktoś by chciał odpuścić mecz czy nie. A wydaje mi się, że widząc w tym systemie na kogo się trafia dużo wcześniej, nie ma co kombinować. Bo czy z mocnymi drużynami spotkalibyśmy się wcześniej, czy później, dla nas to nie miałoby żadnego znaczenia. Jednak na pewno ten temat podczas rozmów z FIVB poruszymy, żeby się nad tym zastanowić. Chociaż z tego, co wiem, to FIVB bardzo mocno ucieka od układania systemu rozgrywek - patrz przykład 2010 roku we Włoszech. Wtedy niektórym reprezentacjom opłacało się przegrać, żeby mieć łatwiejszą drogę do następnej fazy, więc chcą tego unikać.

Narzekaliśmy wszyscy na początku, że trochę brakuje, że styl grania nie jest taki, jak powinien być. W turnieju chociażby w Gdańsku już zwalnialiśmy trenera i wymienialiśmy kadrę, więc mamy wielkie oczekiwania, jeżeli chodzi o naszą męską reprezentację. Natomiast chłopaki pokazali, że z meczu na mecz tworzą coraz lepszą drużynę i przede wszystkim forma jest coraz lepsza.

Wróćmy do reprezentacji Polski. Tak jak na przykład ostatni rywale z Turcji budowali się już historycznym ćwierćfinałem, tak nasza drużyna ciągle grała na pułapie, który nie był nawet planem minimum. I wszyscy mamy świadomość, że dopiero od półfinału turniej dla kadry wkracza w najwłaściwszą fazę. Jednak najpoważniejsze granie zaczynamy od totalnego sprawdzianu - w sobotę bój z broniącą tytułu Italią.

- To prawda, choć już w 1/8 i 1/4 trzeba było mocno uważać, bo każde potknięcie eliminowało nas z turnieju. Trzeba być skoncentrowanym w każdym spotkaniu, bo liczą się tylko zwycięzcy i nie można kalkulować. A trafiliśmy na najmocniejszego, czy jednego z najmocniejszych rywali w półfinale. Jednak półfinał ma to do siebie, że przeważnie są cztery najmocniejsze drużyny świata. Przez niespodzianki, które miały miejsce wcześniej, nie ma Francji ani Brazylii, a myślę, że śmiało mogłyby się po drugiej stronie drabinki znaleźć w półfinałach. Mamy wielką niespodziankę w postaci Czechów, którzy fenomenalną grą, chociaż też mieli swoje potknięcia, awansowali i są w strefie medalowej. To taki trochę kopciuszek i nieco przypominający naszą historię z 2006 roku. Nie chcę mówić, że będę im kibicował, ale na pewno to już jest "czarny koń" tego turnieju.

Za naszymi siatkarzami trzy mecze grupowe i dwa w systemie pucharowym. Śledzi pan to wszystko wprawnym okiem, co się panu najbardziej podoba w grze młodszych kolegów?

- Przede wszystkim to, że potrafią wygrywać, bo jedno trzeba powiedzieć głośno. Narzekaliśmy wszyscy na początku, że trochę brakuje, że styl grania nie jest taki, jak powinien być. W turnieju chociażby w Gdańsku już zwalnialiśmy trenera i wymienialiśmy kadrę, więc mamy wielkie oczekiwania, jeżeli chodzi o naszą męską reprezentację. Natomiast chłopaki pokazali, że z meczu na mecz tworzą coraz lepszą drużynę i przede wszystkim forma jest coraz lepsza. Na wielki plus tutaj wyszła zmiana Kamila Semeniuka, który wszedł w miejsce Tomka Fornala i gra swoje, czyli gra bardzo dobrze. To słynne, że jest żelaznym zmiennikiem i zawodnikiem Nicoli Grbicia się potwierdza, bo gra bardzo dobry turniej. Jednak wszyscy grają swoje, bo i "Piwko" (Jakub Popiwczak - przyp.) nie pęka, udźwignął "ciężar butów" Zatiego (Pawła Zatorskiego - przyp.). "Komi" (Marcin Komenda - przyp.) też debiutuje na tych mistrzostwach świata, a nie widać po nim jakiejś większej tremy. Tak że, jak widać, każdy daje coś od siebie.

Jeśli mówimy personalnie, to słówko o Bartoszu Kurku. Na przekór metryce, która w którymś momencie zaczyna ciążyć i przychodzi koniec, widać wyraźnie, że jeszcze na tak dużej imprezie potrafi grać pierwsze skrzypce. A przecież nawet w rozmowie ze mną, krótko przed MŚ, na "jedynkę" na pozycji atakującego namaszczał Kewina Sasaka.

- To dobrze, rywalizacja jest jak najbardziej wskazana, bo podnosi poziom czy to na treningach, czy właśnie już w spotkaniach o punkty. To jak najbardziej jest dobra droga, żeby Bartek był, a dopóki czuje się dobrze i dopóki trener go widzi w tej reprezentacji, to niech w niej będzie. Mamy także innych zawodników, naprawdę mamy z czego wybierać i tutaj wielu innych zawodników mogłoby być na miejscu tych chłopaków. Są ci, jakich wybrał Nikola Grbić i trzeba zaakceptować jego wybór oraz cieszyć się, bo już jesteśmy w półfinale, a liczymy na kolejne wygrane.

Fenomenalne jest to, że w sytuacji, gdy ze srebrnej drużyny olimpijskiej, z różnych powodów, nie ma teraz aż ośmiu zawodników, to i tak bijemy się o pełną pulę. Selekcja i głębia naszego składu robi wrażenie absolutnie na wszystkich drużynach na tym turnieju.

- To jest zasługa całego systemu. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie Nikola wybrał sobie zawodników, tylko to jest system, który jest od wielu, wielu lat i przygotowuje zawodników do gry na najwyższym poziomie. Jak widać wiek bardzo mocno się przesunął, bo mamy debiutantów w naszej kadrze, którzy mają 28-29 lat i pierwszy raz jadą na taką wielką imprezę. Natomiast tych zawodników jest dużo, dużo więcej, szkolimy ich i nic, tylko z nich korzystać. Czy to w rozgrywkach ligowych, młodzieżowych reprezentacji, czy pierwszej drużynie. Przykładami są tutaj Maks Granieczny, czy Kuba Nowak, którzy spokojnie mogli grać w reprezentacji młodzieżowej, jednak Nikola Grbić wziął ich tutaj, żeby już zdobywali doświadczenie boiskowe i to związane z wielką imprezą. Chwała im za to, że tutaj się znaleźli, rywalizując jak równy z równym. I to jest zasługa całego środowiska oraz pracy włożonej w szkoły młodzieżowe.

Czy do momentu, aż sam Nikola Grbić nie powie: "pas, odchodzę z reprezentacji Polski", jest trenerem nie do ruszenia? Czy w przypadku braku sukcesu również pan złamałby się pod ewentualną presją opinii publicznej?

- Mamy podpisaną umowę z Nikolą i będziemy ją realizować, bez względu na to, co się będzie działo. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby dać ludziom pracować, a nie robić zamieszanie. Nikola też trochę podporządkował się naszym może nie rygorom, ale wewnętrznym ustaleniom. Nie prowadzi żadnego klubu w Polsce, odpuścił też prowadzenie zespołu chociażby we Włoszech. Chciał się skupić tylko na reprezentacji, na swojej rodzinie i zostało to przez nas zaakceptowane. Więc będziemy współpracować na tyle długo, na ile będziemy mogli, a wyniki oczywiście... My jesteśmy takim krajem, że wszyscy chcemy oceniać i wszyscy oceniamy, bo wszyscy jesteśmy lekarzami, wszyscy jesteśmy trenerami, wszyscy wiemy najlepiej i w tym sensie to jest dla nas normalne. Natomiast będzie decydował zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale mam nadzieję, że nie będzie musiał i będziemy przywozić z następnych imprez, tak jak do tej pory, kolejne medale.

Nikt tutaj nie ukrywa, zawodnicy mówią wprost, trener może mniej bezpośrednio, ale wszyscy celują w złoto. Czy dla pana powodem do zadowolenia będzie jakikolwiek "krążek"?

- Skoro zawodnicy i trener mówią, że przyjechali tutaj po złoto, to ciężko mówić, że mają zdobyć brąz. Oczywiście popisujemy się pod tym, oby to był złoty medal, natomiast należy pamiętać, że każdy "krążek" wywalczony na tak wielkiej imprezie, jak mistrzostwa świata, to jest sukces. Bo wspomniane wcześniej reprezentacje Brazylii, Francji, Serbii, Słowenii musiały obejść się z makiem i o ten medal nie będą nawet walczyć. Cel taki podrzędny, mniejszy dla wielu reprezentacji, to właśnie znaleźć się w półfinale, bo to daje przepustkę do gry o najwyższe cele. My jesteśmy w tym półfinale, będziemy walczyć o medale i cieszymy się. A jaki medal zdobędziemy? Niech boisko nas zweryfikuje.

A jak wygląda kwestia nagród?

- Wspomniał pan o czymś, co akurat jest trochę dziwne. Nagroda podniesiona do miliona dolarów, po tylu latach, trochę dziwi. Bo chociażby Liga Narodów, odkąd my w niej występujemy jeszcze pod nazwą Liga Światowa od 1998 roku, to już wtedy też był milion dolarów. Milion dolarów w 1998 roku, a milion dolarów w 2025 roku to trochę inna wartość. Cóż, FIVB robi wiele ciekawych ruchów, przykładem te tutaj na hali. My jesteśmy bardzo mocno karceni za wszystko, a tutaj widać, że jest dużo niedociągnięć, wszystko się fajnie toczy i nic się nie dzieje. Tak że to dla nas na pewno wielka lekcja przed mistrzostwami świata w 2027 roku w naszym kraju. Mamy tu ekipę, która ogląda, śledzi, podgląda w jaki sposób zostało to zorganizowane i będziemy wyciągać wnioski na za dwa lata.

Na czym polega to karcenie i jakie niedociągnięcia ma pan na uwadze?

- Na przykład kwestia sprzedaży biletów. Ciągle się mówi, że my mamy zły system sprzedaży biletów, bo za szybko się rozchodzą. A widać, że tutaj tego systemu nie ma, bo są puste trybuny. Co więcej ludzie, którzy z Polski chcą przylecieć i kibicować, nie mogą tego zrobić, ponieważ system blokuje wejście na stronę, gdzie się kupuje bilety. Dodatkowo nie można kupić tych biletów podobno kartą normalną, kredytową. Tak że dużo takich rzeczy. Co więcej? Kable, które są praktycznie wszędzie, na każdych schodach. W Polsce to jest nie do pomyślenia i zawsze jesteśmy o to strofowani i... może nie karceni, ale upominani. A już o zapleczu i infrastrukturze zewnętrznej, poza pięknym boiskiem, nie chcę wspominać. A skończywszy na korkach i dojazdach oraz przyjazdach drużyn do hal, gdzie temperatury wynoszą 15-16 stopni Celsjusza. To trochę chyba za mało, jak na warunki do trenowania i grania, podczas gdy na dworze jest 35 stopni.

To jeszcze kwestia nagrody finansowej, którą siatkarzom zapewni związek. Ile wyniesie premia za potencjalny złoty medal?

- To jest tajemnica nasza i zawodników. Mogę tylko powiedzieć, że zawodnicy dostaną wyższą nagrodę niż za wcześniejsze wicemistrzostwo świata. Mam zatem nadzieję, że będą zadowoleni, bo na to zasługują.

Nagroda za złoto będzie wyższa niż za tamto srebro, że zestawia pan srebro do srebra?

- Srebro do srebra, a złoto do złota sprzed trzech lat. Jeżeli zdobędą złoto, to będzie oczywiście dużo wyższa nagroda niż była przygotowana w 2022 roku. A jeżeli będzie to srebrny medal, to także będzie dużo wyższa nagroda niż wtedy.

Rozmawiał Artur Gac, Manila

