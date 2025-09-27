Partner merytoryczny: Eleven Sports

Potwierdzają się słowa o Grbiciu. Debiutant nie kryje, tak wygląda prawda

Nikola Grbić od ponad trzech lat pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Polski i jest na dobrej drodze do tego, by zostać jednym z najlepszych trenerów w historii naszej kadry. "Biało-Czerwoni" idą jak burza przez tegoroczne mistrzostwa świata, będąc już blisko upragnionego złotego medalu. Przed decydującymi spotkaniami pojawił się temat kulisów pracy opiekuna drużyny z zawodnikami. Kawę na ławę wyłożył Szymon Jakubiszak. Debiutant na globalnym czempionacie niczego nie ukrywał.

"Biało-Czerwoni" już przed turniejem na Filipinach byli wśród głównych faworytów do wywalczenia tytułu. Ich notowania wzrosły jeszcze bardziej po rozpoczęciu zmagań. Fazę grupową przeszli suchą stopą, stracili w niej tylko jednego seta. Dobra seria kontynuowana jest także w najważniejszej fazie imprezy. Ogromna w tym zasługa postawy naszych zawodników. Nie lekceważą oni skazywanych na pożarcie rywali. A mentalność tą wbił im do głów Nikola Grbić.

Serb zawsze wymaga od swoich podopiecznych pełnego zaangażowania, dzięki czemu nasi wicemistrzowie olimpijscy unikają wpadek na najważniejszych wydarzeniach w siatkarskim kalendarzu. 52-latek wymagający jest także podczas treningów, o czym w przeszłości wspominał między innymi Tomasz Fornal. "Mógłby ci dwadzieścia razy pokazać, jak przypiąć tutaj końcówkę do laptopa, ale tak by zrobić to perfekcyjnie. Szczegóły w tych podstawach są dla niego najważniejsze. To upierdliwe, ale to daje takie efekty, że my te najprostsze rzeczy robimy chyba najlepiej na świecie, a one są moim zdaniem bardzo ważne" - mówił przyjmujący w Kanale Zero.

Jakubiszak potwierdził słowa Fornala. Taki jest Grbić na treningach

I słowa gwiazdora potwierdziły się tuż przed półfinałem mistrzostw świata. Na szczerą wypowiedź zdecydował się tym razem Szymon Jakubiszak. "Gdzieś tam potrafi się zdenerwować, ale wydaje mi się, że trener Nikola potrafi trzymać emocje na wodzy. Jest jednak trochę surowy. Jeżeli widzi, że nie jesteś na 100 procent, tylko na przykład na 95, to od razu ci zwraca uwagę, że masz być nawet na 120 procent. I robi to nie tylko do młodych zawodników. Potrafi zrobić to z każdym, nawet z doświadczonym siatkarzem" - przyznał debiutant na spotkaniu z dziennikarzami w Manili.

Dzisiaj "Biało-Czerwoni" skonfrontują się z Włochami. Stawka? Zacna, bo finał turnieju odbywającego się na Filipinach. Na naszym portalu będzie dostępna tekstowa relacja na żywo z tego meczu. Link TUTAJ.

Nikola Grbić powiedział to przed meczem z Turcją. "Jesteśmy i będziemy gotowi". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Nikola GrbićMarcin GolbaAFP
