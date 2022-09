Polskie korzenie rywala Polaków. "Moi dziadkowie mówili po polsku"

Speraw to jeden z najdłużej pracujących selekcjonerów wśród czołowych siatkarskich reprezentacji. Objął amerykańską drużynę w 2013 roku. Od tamtego czasu wielokrotnie mierzył się z Polakami. Również w ważnych meczach, takich jak ćwierćfinał igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro czy półfinał mistrzostw świata w Turynie.

W czwartek w hali w Gliwicach dopisze kolejny rozdział do tej rywalizacji. Mecze w Polsce są jednak dla niego wyjątkowe nie tylko z czysto sportowych powodów. Speraw ma bowiem polskie korzenie.

Polska - USA. John Speraw lubi pierogi

- Gdy tutaj gram, czuję coś wyjątkowego. Kiedy zostałem asystentem trenera reprezentacji USA, powiedziałem rodzicom, że jeśli kiedyś obejmę posadę pierwszego trenera, muszą przyjechać do Polski i ją zobaczyć. Nie tylko sam kraj, ale też poczuć, jak świetne to miejsce do oglądania siatkówki. I moi rodzice byli tutaj dwa czy trzy razy na meczach. Czujemy więź z Polską - przekonuje Speraw.