Polski siatkarz wyjaśnia, czemu nie ma go w kadrze na MŚ. Poruszające słowa

Piotr Nowakowski: Podziękowałem trenerowi po tygodniu zastanawiania się

"Z bólem serca musiałem zrezygnować z kadry. Względy zdrowotne i rodzinne miały największy wpływ. Obawiam się, że moja kariera mogłaby być krótsza, gdybym dalej na dwóch polach musiał się wykazywać. Obecnie do reprezentacji już się nie nadaję. Fizycznie nie czułem się na siłach, by walczyć o miejsce w kadrze" - powiedział doświadczony gracz.

"Dostałem telefon z zapytaniem, czy chcę wziąć udział w przygotowaniach. Poprosiłem o tydzień na zastanowienie się, ale myśl o pożegnaniu się z reprezentacją kiełkowała we mnie już od igrzysk w Tokio. Po tygodniu podziękowałem trenerowi" - dodał Nowakowski . To tylko pokazuje, z jak wieloma myślami musiał się bić zawodnik w ostatnim czasie.

MŚ w siatkówce 2022. Reprezentacja Polski czeka na mecze z kolejnymi rywalami

Jak orzekł przy tym 34-latek, liczy na to, że jego koledzy do strefy medalowej wejdą bez większych problemów. "Mamy mega wsparcie kibiców, ale przede wszystkim mamy wspaniałą drużynę, która jest głodna sukcesów" - podkreślił.

Co czeka "Biało-Czerwonych" w najbliższym czasie? Już w niedzielę, o godz. 20.30, zagrają oni kolejne spotkanie z Meksykiem, a pierwszą fazę MŚ zakończą potyczką z USA (we wtorek, również o godz. 20.30). Nic tylko trzymać kciuki, by te potyczki były równie owocne co starcie z Bułgarią!