Polski siatkarz “strzelał jak z armaty”. Chwalą go koledzy i Amerykanie

- Jestem w miarę zadowolony ze swojej dyspozycji w meczu z Tunezją, ale najważniejsze będzie to, w jakiej będziemy w czwartek i na tym się skupiam, by przynajmniej taki serwis zaprezentować w ćwierćfinale. Uważam, że zawsze może być lepiej. Nie wydaje mi się, by jakikolwiek zawodnik w historii zagrał mecz, w którym wszystko zrobił perfekcyjnie. A najlepsza droga do rozwoju to taka, by do tego dążyć - przekonuje Kochanowski.